Soğuk Lipoliz Nasıl Yapılıyor?

CoolClinic tarafından başarıyla uygulanan soğuk lipoliz, istenmeyen yağlanmalara kesin çözüm sunuyor. Soğuk lipoliz nedir, bölgesel yağlanmalardan nasıl kurtulunur gibi birçok soruyu sizler için yanıtlayan CoolClinic’le özel bir sohbet gerçekleştirdik. İşte detaylar…

Hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenme gibi çeşitli faktörler sebebiyle sağlıksız bir şekilde kilo alıyoruz. Özellikle bazı bölgelerde istenmeyen yağlanmalarla bu sebepten ötürü sık sık karşılaşıyor ve çözüm için çeşitli çareler arıyoruz. Kalça, karın ve basen olmak üzere birçok bölgede aktif olarak yağlanmalara rastlıyoruz ve genelde bu sorunların çözümü içinde soğuk lipolizi tercih ediyoruz. Peki, soğuk HYPERLINK "https://www.coolclinic.com.tr/coolsculpting-nedir/" lipoliz HYPERLINK "https://www.coolclinic.com.tr/coolsculpting-nedir/" nedir ve soğuk lipoliz ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte, tüm merak ettiklerinizin yanıtları bu haberin detayında…

Bölgesel İncelme için Ne Yapmak Gerekir?

Vücutta estetik görünümü bozmasına ek olarak metabolik olarak da yine vücudu olumsuz yönde etkileyen yağlar; kesinlikle yok edilemez değiller. Bu yağları yakmak ve bölgesel incelmeyi elde etmek için yapılması gereken tek şey diyet ya da spor değil! Zira, sporla ya da diyetle bazen asla istediğimiz sonucu alamayız. Bu nedenle de kesin ve kesin cihaz teknolojileri ya da cerrahi çözümlere yönelmek gerekir.

Bölgesel İncelme için Ameliyat, Tek Çare Mi?

Bölgesel yağlanmaları olan kişiler; genellikle bu görünümden kurtulmak için liposuction işlemine sıcak bakmaktadır. Binlerce kişi tarafından tercih edilen liposuction gibi ameliyat seçeneklerinde görsel olarak olumlu sonuçlar alınsa da riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bıçak altına yatan kişiler kayda değer meblağlarla ancak uzun süre sonra istedikleri sonucu elde edebildiler ki bunun sebebi ameliyattan sonra iyileşme süresinin uzun oluşu. Günlerce ağrı ve sızılarla yaşamak zorunda olanların bazısı, birçok komplikasyon ve risk yaşadılar. Bu nedenle; ameliyat olmaya uygun olmayan ya da ameliyat olmaktan korkan kişiler bölgesel incelme için ameliyat seçeneğini asla düşünmezler.

Soğuk Lipoliz; Liposuction Alternatifi Mucize Yöntem

Soğuk HYPERLINK "https://www.coolclinic.com.tr/" lipoliz nedir sorusuna en iyi yanıt “isimden de anlaşılacağı üzere” soğuk teknolojisi ile kısa sürede yağları parçalayıp, bölgesel incelme elde etmektir. 2009 yılında FDA onayı alan soğuk lipoliz; Hardvard Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Tüm Dünya’da aktif olarak kullanılan soğuk lipolizin ağrısız bir uygulama olması, tek seansta bile etkin sonuçlar vermesi, çok daha makul ücretlere yapılabilmesi, anesteziye gerek duyulması gibi çeşitli avantajlar sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Sizin de bölgesel incelmeye ihtiyacınız varsa yapmanız gerek tek şey “vücudunuza yağ yakmasını söylemek” olacaktır. Bunu ise CoolClinic sizler için soğuk lipoliz cihazı ile vücudunuza iletmektedir.

Soğuk Lipoliz Nasıl Yapılıyor?

Uygulamanın yapılacağı bölgedeki yağ dokularını özel cihazlarla ısıtan soğuk lipoliz; ani biçimde yağları dondurur. Yağ hücrelerinin yapısını bozan ve belirli bir süreç içerisinde vücuttan atılmasını sağlayan soğuk lipoliz cihazı, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmez. Deri üzerinde yapıldığı için acısız ve kolay bir şekilde günlük hayata geri dönülebilen soğuk lipoliz işleminde bölge temizlenir, jel ped yerleştirilir ve kısa sürede işleme başlanır.

Soğuk Lipoliz Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Soğuk lipoliz işleminin ücretleri elbette çeşitlilik göstermektedir ki bu genelde sık sorulan sorular arasında yer alır. Bazı bölgelerde tek bir seans yeterli olurken bazı bölgelerde da fazla seansa ihtiyaç duyulabilir. Fazla yağ dokusu olan kişilerde ekstra seanslara mutlaka ihtiyaç duyulur ki buna uzmanlar karar verir. İkinci seans içinse 3 ila 6 ay kadar beklemek gerekebilir. Soğuk lipoliz fiyatı ya da fiyatlarını etkileyecek bir diğer sebep ise kaç bölgeye uygulama yapılacağıdır. Basen, kalça altı, göbek gibi çeşitli bölgelerde fazlalık var ise çoklu bölge seansları yapılır ki buda doğal olarak soğuk lipoliz fiyatlarını arttıracaktır.



