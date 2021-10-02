Sonbahar depresyonuna dikkat!

Mevsim geçişlerinin kişilerde duygu değişimlerine neden olabileceğini belirten Uzman Psikolog Sena Toros, Sonbahar depresyonuna karşı uyarılarda bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Sonbaharla birlikte güneşle olan ilişkimizin azalması sonbahar depresyonu gibi birçok soruna neden olabiliyor. Sonbahar depresyonunun belirtilerini sayan Uzman Psikolog Sena Toros, belirtilerden en az 5'ini gösteren kişilere önerilerde bulundu.

Sonbahar mevsimi ruhsal değişimlere neden olabiliyor

Mevsim geçişlerinin kişilerde duygu durum değişikliklerine yol açabildiğini kaydeden Toros, "Sonbahar bir geçiş mevsimidir ve her ne kadar parlak güneşe rastlasak bile her defasında ona eşlik eden soğuk bir rüzgar vardır. Yaz mevsimin geride kaldığını kapalı ve soğuk kış günlerinin giderek yaklaştığı, okulların açıldığı, sorumlulukların arttığı bir dönemdir aslında.Yeni sorunlar ve sorumluluklar kişinin yükünü arttırabilir. Ayrıca günleri kısalması ve güneş ışığıyla yaz aylarına oranla daha az temasta bulunmamız sinir sistemini, hormonlorı ve beyin kimyasını etkiler. Sonbahar hem biyolojik hem de psikolojik etkenler sebebiyle kişi üzerinde çeşitli değişimlere sebep olur. Bu değişimler bilinen depresyon belirtileriyle benzerlik gösterir. Bunlar; Sürekli uykusuzluk ve uyku isteği, yataktan çıkmak istememek, iştahta değişiklik, nedensiz kilo değişimleri, sürekli yeme isteği, odaklama zorluğu yaşama, mutsuzluk, boşlukta hissetme, kaygılı hissetme, işe gidecek ya da dışarı çıkacak gücü bulamama, öfkeli hissetme,kas ve baş ağrıları, yorgun hissetme, sorumluluk almaktan kaçınma ve erteleme davranışlarındaki artış belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerden en az 5 tanesini yaşıyor olmak sonbahar depresyonunda olduğunuz anlamına gelebilir" dedi.

Kafein ve alkol tüketimine dikkat

Sonbahar depresyonuna karşı önerilerde de bulunan Toros, "Sonbahar depresyonunda olduğunu düşünen kişiler bu durumla başa çakabilmek adına açık havada yürüyüşler yapabilir. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek mevsimsel depresyonu hafifletmede etkilidir. Sürekli uyku ihtiyacına karşı uykuya direnmek ve karar verilen saatte yatıp, zorlanılsa bile erken kalkılması uyku düzenin oturmasına yardımcı olur. Sinir sistemiyle ilgili başlıca iki vitamin, D ve B12 vitaminleri çok önemli olup eksikliğinde mevsim dönümlerindeki depresyonun daha şiddetlendiğini görüyoruz. Eğer D ve B12 vitaminlerin eksikliği söz konusu ise doktor kontrolünde takviye alınabilinir. Bol bol su tüketmek, yeşil sebzeler tüketmek, kafein ve alkol tüketimini azaltmak ise kişilerin zinde hissetmesini sağlar. Ayrıca, bedensel ve ruhsal olarak rahatlamayı sağlayacak faaliyetler de yapılabilir. Bu açıdan meditasyon, spor ve özellikle yoga kişilere çok iyi gelebilir" diye konuştu.

Psikoterapi desteği alınabilir

Sonbahar depresyonununun iki hafta ve üzerinde sürebileceğini belirten Uzman Psikolog Sena Toros, "Yaşanılan bu dönem ortalama olarak 15-20 gün sürebilir. Ancak baş etmekte zorlanılıyorsa, yoğun bir duygu durumu içerisinde olunup azalma olmuyor ya da artarak devam ediyorsa psikoterapi desteği alınması kişinin psikolojik iyi olma hali açısından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.