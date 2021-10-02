KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0

Sonbahar depresyonuna dikkat!

Mevsim geçişlerinin kişilerde duygu değişimlerine neden olabileceğini belirten Uzman Psikolog Sena Toros, Sonbahar depresyonuna karşı uyarılarda bulundu

Sonbahar depresyonuna dikkat!
02 Ekim 2021 Cumartesi 10:56

FATİH ÖZKILINÇ- Sonbaharla birlikte güneşle olan ilişkimizin azalması sonbahar depresyonu gibi birçok soruna neden olabiliyor. Sonbahar depresyonunun belirtilerini sayan Uzman Psikolog Sena Toros, belirtilerden en az 5'ini gösteren kişilere önerilerde bulundu.

Sonbahar mevsimi ruhsal değişimlere neden olabiliyor

Mevsim geçişlerinin kişilerde  duygu durum değişikliklerine yol açabildiğini kaydeden Toros, "Sonbahar bir geçiş mevsimidir ve her ne kadar parlak güneşe rastlasak bile her defasında ona eşlik eden soğuk bir rüzgar vardır. Yaz mevsimin geride kaldığını kapalı ve soğuk kış günlerinin giderek yaklaştığı, okulların açıldığı, sorumlulukların arttığı bir dönemdir aslında.Yeni sorunlar ve sorumluluklar kişinin yükünü arttırabilir. Ayrıca günleri kısalması ve güneş ışığıyla yaz aylarına oranla daha az temasta bulunmamız  sinir sistemini, hormonlorı ve beyin kimyasını etkiler. Sonbahar hem biyolojik hem de psikolojik etkenler sebebiyle kişi üzerinde çeşitli değişimlere sebep olur. Bu değişimler bilinen depresyon belirtileriyle benzerlik gösterir. Bunlar; Sürekli uykusuzluk ve uyku isteği, yataktan çıkmak istememek, iştahta değişiklik, nedensiz kilo değişimleri, sürekli yeme isteği, odaklama zorluğu yaşama, mutsuzluk, boşlukta hissetme, kaygılı hissetme, işe gidecek ya da dışarı çıkacak gücü bulamama, öfkeli hissetme,kas ve baş ağrıları, yorgun hissetme, sorumluluk almaktan kaçınma ve erteleme davranışlarındaki artış belirtileri arasında yer almaktadır.  Bu belirtilerden en az 5 tanesini yaşıyor olmak sonbahar depresyonunda olduğunuz anlamına gelebilir" dedi.

Kafein ve alkol tüketimine dikkat

Sonbahar depresyonuna karşı önerilerde de bulunan Toros, "Sonbahar depresyonunda olduğunu düşünen kişiler bu durumla başa çakabilmek adına açık havada yürüyüşler yapabilir. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek mevsimsel depresyonu hafifletmede etkilidir. Sürekli uyku ihtiyacına karşı uykuya direnmek ve karar verilen saatte yatıp, zorlanılsa bile erken kalkılması uyku düzenin oturmasına yardımcı olur. Sinir sistemiyle ilgili başlıca iki vitamin, D ve B12 vitaminleri çok önemli olup eksikliğinde mevsim dönümlerindeki depresyonun daha şiddetlendiğini görüyoruz. Eğer D ve B12 vitaminlerin eksikliği söz konusu ise doktor kontrolünde takviye alınabilinir. Bol bol su tüketmek, yeşil sebzeler tüketmek, kafein ve alkol tüketimini azaltmak ise kişilerin zinde hissetmesini sağlar. Ayrıca, bedensel ve ruhsal olarak rahatlamayı sağlayacak faaliyetler de yapılabilir. Bu açıdan meditasyon,  spor ve özellikle yoga kişilere çok iyi gelebilir" diye konuştu.

Psikoterapi desteği alınabilir

Sonbahar depresyonununun iki hafta ve üzerinde sürebileceğini belirten Uzman Psikolog Sena Toros, "Yaşanılan bu dönem ortalama olarak  15-20 gün sürebilir. Ancak baş etmekte zorlanılıyorsa, yoğun bir duygu durumu içerisinde olunup azalma olmuyor ya da artarak devam ediyorsa psikoterapi desteği alınması kişinin psikolojik iyi olma hali açısından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

Etiketler; #sonbahar depresyonu #depresyon #mevsim geçişleri
Önceki Haber
Evcil hayvan sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var!
Sonraki Haber
"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor
Kızılcığın faydaları nelerdir?
Kızılcığın faydaları nelerdir?
0
Kırık kalp sendromuna dikkat!
Kırık kalp sendromuna dikkat!
0
Bakan Koca: Vakaların 4'te 1'i çocuk!
Bakan Koca: Vakaların 4'te 1'i çocuk!
0
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız!
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız!
0
Koronavirüsten 228 ölüm daha!
Koronavirüsten 228 ölüm daha!
0
Koronavirüs nedeniyle ölüm uzun zaman sonra 200'ün altına düştü
Koronavirüs nedeniyle ölüm uzun zaman sonra 200'ün altına düştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.