Sonbahar hastalıklarına dikkat

Dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Covid-19 pandemi hastalığı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da sonbahar, kendine özgü hastalıkları da ortaya çıkarıyor.

Sonbaharı sağlıklı geçirmek ve bağışıklığımızı güçlendirmek için önlem almanın şart olduğunu belirten Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya "Bu yıl sonbaharda Covid-19 enfeksiyonunun tehdidini her geçen gün daha fazla hissederken, bir de üst solunum yolu hastalıkları riskinin eklenmesi; özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda çok ciddi önlem alınmasını gerektiriyor. Zira solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi tehlikelere yol açtığını unutmamak ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun da temel yolu; maske, sosyal mesafe, ve hijyen kurallarına bazı basit ama etkili önlemleri eklemekten geçiyor" diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, sonbahar hastalıklarından korunmanın 9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Su, su ve yine su!

Su içmek için susamayı beklemeyin. Sonbaharda da bol bol su içmeye özen gösterin. Yeterli miktarda su içmek, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlarken, solunum yollarının kurumasını engelliyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Sağlıklı beslenin

Mevsimin bize getirdiği son derece sağlıklı seçenekleri değerlendirin. Meyve sebzeden zengin, etlerin yağsız olduğu, balığın sıkça sofranızda yer bulduğu bir mevsim olsun bu sonbahar. Mevsimin yıldızlarından balkabağını sadece şeker içinde yüzen bir tatlı olarak düşünmeyin. A ve C vitaminlerinden zengin balkabağını ana yemeklerin parçası olarak nasıl kullanacağınızı araştırın. Fitosterollerden zengin bal kabağı çekirdekleri sadece kolesterolünüzü düşürmekle kalmaz, erkeklerin prostat semptomlarına karşı destek sağlar.

Egzersiz yapın

Her gün düzenli ve tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bir erişkinin haftada 150 dakika nabzı hızlandırıcı egzersiz yapması, haftada iki gün de kas güçlendirici egzersiz yapması çok önemli. Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi sevdiğiniz sporlara zaman ayırın. Böylece hem vücut direnciniz artacak hem metabolizmanız hızlanacak hem de gelecekte olası bir düşmeye karşı kemikleriniz hazırlı olacak ve kırılmayacaktır.

Sigarayı bırakın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya "Pandemi süreci vesile olsun, sigara içmeye son verin. Sigarayı bırakarak vücudunuza sağlayacağınız fayda bundan sonraki bütün önerilerin toplamından daha değerli olabilir. Bunun için İç Hastalıkları uzmanları, Göğüs Hastalıkları uzmanlarından yardım alabilir, tedavi seçeneklerini tartışabilir, sigarayı bırakma mücadelesinde yalnız olmadığınızı hissedebilirsiniz" diyor.

Sağlık kontrollerinizi yaptırın

Sağlık hizmetlerinde her kış karşılaşılan yoğunluklara kalmadan şimdiden sağlık kontrollerinizi yaptırın. İç Hastalıkları muayenenizi ihmal etmeyin, tiroit hormonları ve D-vitamini düzeyinize baktırın, yıllık göz ve diş kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Kadınlar ayrıca meme ve jinekolojik incelemeleri için de zaman ayırmalı.