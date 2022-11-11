Sonun Geldi Yorgun Göz Çevresi!

30’lu yaşların gelip kapıya dayanmasıyla beraber vücutta daha az kolajen ve hyalüronik asit üretimi gerçekleşmeye başlar

30’lu yaşların gelip kapıya dayanmasıyla beraber vücutta daha az kolajen ve hyalüronik asit üretimi gerçekleşmeye başlar. Bununla beraber de cilt canlılığını yitirirken, genç görünüm yerini yorgun bir ifadeye bırakır. Bu durumdan en çok etkilenen bölgelerin başında hiç şüphesiz göz çevresi ve göz altları gelmektedir. Yaş almanın ve genetik faktörlerin beraberinde getirdiği göz çevresindeki ve göz altlarındaki mat ve solgun görünümü ortadan kaldırmanın çözümü ise göz altı ışık dolgusunda yatıyor. Peki bu göz altı ışık dolgusu nedir? Yüze yapılan diğer dolgulardan farkı var mıdır? Anti-aging etkisi sağlar mı? Bu ve bunlar gibi göz altı ışık dolgusuna dair merak edilen tüm soruları Quartz Klinik Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlarına sizler için sorduk.



Göz altı ışık dolgusu nedir?



Göz çevresine yapılan minik dokunuşlarla göz altları ile göz çevresinin canlı ve daha aydınlık bir görünüme kavuşmasını hedefleyen özel dolgu uygulamasına göz altı ışık dolgusu denmektedir. Göz altı ışık dolgusuyla yalnızca yaş almanın ve genetik faktörlerin getirdiği göz çevresi yaşlanmasını değil, aynı zamanda alkol ve sigara tüketimi ile düzensiz uyku ve stres faktörlerinin de beraberinde getirmiş olduğu göz altı morlukları ve torbalanmalarını ortadan kaldırmak mümkündür.

Göz altı ışık dolgusunda yüz dolgu uygulamalarında kullanılanlar ile aynı dolgu malzemesi mi kullanılmaktadır?

Göz altı bölgesi, diğer yüz bölgeleri ile kıyaslandığında çok daha hassas ve ince bir deriye sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin aydınlatılmasında kullanılan dolgu maddesi yüz için kullanılan dolgu maddelerinden farklı olmaktadır. Uygulama sonrasında şişmeye, morarma ve hassasiyete sebep olmaması için ve göz altı uygulamalarına yönelik olarak özel olarak üretilen dolgunun adı Redensity 2 göz altı ışık dolgusudur.

Redensity 2 göz altı ışık dolgusunun aktif maddesi nedir?

Redensity 2 göz altı ışık dolgusunun aktif maddesi hyalüronik asittir. Hyalüronik asitin halihazırda insan vücudunda bulunan bir madde olması sayesinde enjekte edilen bu dolgu maddesi herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmadan vücut tarafından kolaylıkla kabul edilir. Zaman içerisinde vücuttaki üretiminin azalmasıyla beraber ihtiyaç duyulan bölgelere dışarıdan dolgu olarak rahatlıkla enjekte edilmekte ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır.

Redensity 2 göz altı ışık dolgusunun yüz dolgularından farkı nedir?

Aslında hem göz altı bölgesine hem de yüz bölgesine enjekte edilen dolgu maddelerinin içeriği hyalüronik asittir; ancak Redensity 2 göz altı ışık dolgusunun farkı içeriğinde bulunan hyalüronik asidin çapraz bağlarının değiştirilmiş olmasıdır. Bu sayede klasik dolgular göz altlarındaki morluk, torbalanma ve renk solukluğu için göz altındaki boşluklara enjekte edildiklerinde göz altında yumru ve topaklanmaya neden olabilirken, Redensity 2 ‘de homojen bir şekilde dağılım gerçekleştiğinden dolayı böyle bir durum söz konusu olmaz. Buna ek olarak, klasik dolgular deri altına enjekte edilirken, göz altı ışık dolgusu ise kemiğin üzerine enjekte edilerek daha doğal ve daha çarpıcı bir görünümün elde edilmesi sağlanmaktadır.

Göz altındaki estetik sorunları meydana getiren nedenler nelerdir?

Hem kadın hem de erkeklerin sıklıkla yaşadığı estetik sorunlardan biri olan göz altı çökme, morarma ve torbalanma sorunlarını meydana getiren başlıca nedenler;

-Genetik ve yapısal faktörler

-Yaş alımı

-Alerjik sorunlar

-Düzensiz uyku

-Sigara ve alkol tüketimi

-Sağlıksız beslenmedir.

Göz altı ışık dolgusunun anti-aging etkisi mevcut mudur?

Redensity 2 göz altı ışık dolgusunun içeriğinde hyalüronik aside ek olarak bulunan protein, vitamin, aminoasit ve antioksidanlar deriyi dış etkenlere karşı güçlendirip içeriden destekleyerek anti-aging etkisi sağlamaktadırlar.

Göz altı ışık dolgusu kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Göz altı ışık dolgusuna ihtiyaç duyulması için kişinin illa ki ileri yaşlarda olması gerekmemektedir. Bazen genetik ve yapısal faktörler nedeniyle 20’li yaşlarda bile kadın erkek fark etmeksizin kişinin göz altında morarma, çöküklük ve yorgun görünüm mevcut olabilmektedir. Bu nedenle diğer birçok estetik müdahalede olduğu gibi göz altı ışık dolgusunun yapılabilmesi için de kişinin 18 yaşını doldurarak fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış olması yeterlidir.



Göz altı ışık dolgusunun herhangi bir yan etkisi mevcut mudur?

Eskiden göz altı ışık dolgu uygulamalarında kullanılan dolgu malzemesi, yüz bölgesine uygulanan dolgu malzemesiyle aynıydı. Bu nedenle göz altında homojen olarak dağılamadığından dolayı yumru ve topaklanmaya neden olabiliyordu. Ancak günümüzde yapılan göz altı ışık dolgu uygulamalarında kullanılan Redensity 2 dolgusu son teknoloji ile üretilen ve uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde istenmeyen herhangi bir görünüme ve yan etkiye neden olmayan bir dolgudur. Göz altı ışık dolgu uygulaması esnasında alanında tecrübeli bir estetik ve plastik cerrah lokal anestezi aracılığıyla uyuşturulan işlem bölgesine dolgu maddesini oldukça yavaş bir şekilde enjekte ederek oluşabilecek tüm riskleri de ortadan kaldırmış olur. Yalnızca çok hassas ciltli kişilerin göz altlarında uygulama sonrasında hafif ödem görülebilir. Ancak çok nadir görülen bu hafif yan etki de birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir.

Göz altı ışık dolgusunun kalıcılığı ne kadar sürer?

Tüm diğer dolgu uygulamalarında olduğu gibi, Redensity 2 göz altı ışık dolgusunda da enjekte edilen dolgu içeriği bir süre sonra vücut tarafından eritilerek kalıcılığını yitirmektedir. Bu süre genel olarak 8-12 ay kadardır. Bu sürenin sonrasında kişinin talep etmesi halinde göz altı ışık dolgusunun yenilenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Göz altı ışık dolgusu için uygun adaylar kimlerdir?

Göz altındaki torbalanma, çöküklük, morarma ve cansız görünümden şikayetçi olan,

Genç yaşlı ve kadın erkek fark etmeksizin göz altında aydınlık bir görünüm ile bu sayede daha aydınlık bir yüz görünümüne sahip olmak isteyen,

18 yaşını doldurarak fiziksel ve hormonal gelişimini tamamlamış herkese göz altı ışık dolgusu uygulanabilmektedir.

Göz altı ışık dolgusunun sonuçları ne zaman görülmeye başlanır?

Redensity 2 göz altı ışık dolgu uygulamasının hemen ardından ilk etkileri görülmeye başlansa da fark edilir bir değişim işlemin üzerinden bir hafta geçmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Bu sürenin sonrasında enjekte edilen hyalüronik asit içerikli dolgu maddesi suyu bünyesinde hapsedecek ve hücrelerle birleşerek göz altına hacim ve canlılık kazandıracaktır. Sağlanan tatmin edici bu sonuç yaklaşık olarak 8 ay kadar devam eder. Ardından etkisi azalmaya başlar.

Göz altı ışık dolgu uygulamasının fiyatı nedir?

Göz altı ışık dolgu uygulamaları Quartz Klinik’te Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları tarafından Quartz Klinik’te yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Ayrıca göz altı ışık dolgusunun fiyatı uygulamayı yapan doktora, kliniğin kalitesine, istenilen sonucun elde edilmesi için ihtiyaç duyulan dolgu miktarına ve enjekte edilecek olan dolgunun kalitesi ile markasına göre değişkenlik göstermektedir. Göz altı ışık dolgusu yaptırmak ve daha aydınlık göz çevresine kavuşmak isteyen hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak randevu ve bilgi alabilirler.

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