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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Sigara içenle içmeyen arasındaki fark...

Sigara kullanan ve kullanmayan biri arasındaki akciğer farkının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Sigara içen kişinin akciğerinin simsiyah olduğu görüldü

12 Ağustos 2022 Cuma 13:40

Sağlığa zararlı olduğu bilinen sigara, yine de geniş bir kesim tarafından tüketiliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sigara tüketimini düşürmek adına yaptığı çalışmalar artarken, konuyla ilgili sosyal medyada da ilginç video ve fotoğraflar paylaşılıyor.

Son olarak sigara kullanan kişi ile kullanmayan kişi arasındaki akciğer farkına ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde sigara kullanmayan kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görülürken, sigara kullanan kişinin akciğerinin ise simsiyah olduğu gözlendi.

Etiketler; #sigara #akciğer #sigara içen
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