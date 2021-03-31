Spor sakatlanmalarına maden suyu önerisi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Mehmet Murat Seven, kasılma ve krampların en büyük sebeplerinin başında aşırı terleme ile tuz ve diğer minerallerin kaybının geldiğini söyleyerek, "Spor esnasında sıklıkla karşılaşılabilecek kasılma ve kramp gibi sakatlanmalar maden suyu tüketerek en aza indirilebilir" dedi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Mehmet Murat Seven, potasyum ve magnezyum minerallerinin vücutta azalmasının kasılma ve krampların en yaygın sebepleri arasında yer aldığını söyledi. Seven, "İçerdiği zengin mineraller sayesinde maden suları spor öncesinde tüketildiğinde kasılma, kramp gibi sakatlıkların meydana gelmesini önemli ölçüde azaltmaktadır. Yoğun bir spor programının ardından doğal maden suyu içmek de vücuttaki mineral eksikliğini tamamlayarak, spor sonrası yaşanan halsizlik ve yorgunluk belirtilerini en aza indirmektedir. Ayrıca spor esnasında sıklıkla karşılaşılabilecek kasılma ve kramp gibi sakatlanmalar maden suyu tüketerek en aza indirilebilir" diye konuştu.

'GÜNDE EN AZ İKİ ŞİŞE MADEN SUYU İÇMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Maden suyu tüketiminin sadece sakatlıkların önlenmesinde değil aynı zamanda vücudun elektrolit dengesinin sağlamasında da önemli görevler üstlendiğini ifade eden Seven, şunları söyledi:

"Fiziksel aktiviteler neticesinde su içme isteği geliştiğinde vücudumuz yaklaşık yüzde 1 oranında su kaybına uğramış oluyor. İnsan vücudunda yüzde 70-75 oranında su bulunmaktadır ve bu vücut suyunun yüzde 10'unun kaybedilmesi hayati derecede problem yaşanması için yeterlidir. Fiziksel aktivite ve spor sonrası kaybedilen su ve minerallerin yerine konması hem vücut sağlığı hem de fiziksel performans için çok önemlidir. Terleme ile vücut sadece su kaybetmemektedir. Suyun yanı sıra birçok mineral de kaybedilmektedir. İçeriğinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, bikarbonat gibi pek çok mineral ihtiva eden maden suyu kaybedilen bu minerallerin yerine konmasında ve vücudun elektrolit dengesinin korunmasında yardımcı olan sağlıklı bir içecektir. Bu nedenle sporcuların ve kramp sorunu yaşayanların günde en az iki şişe doğal maden suyu içmelerini öneriyorum. Her maden suyu aynı mineral değerine sahip değildir. Tavsiyem etiket değerlerini inceleyip mineral değeri yüksek olanı tercih etmeleridir."

'HER MADEN SUYU AYNI DEĞİLDİR'

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan da, her maden suyunun aynı olmadığını, çıktığı bölgenin toprak ve kayaç yapısına bağlı olarak içerdiği mineral cinsleri ve değerlerinin farklılık gösterdiğini belirtti. Ercan, "Maden sularının içerdikleri minerallerin farklı olmasından dolayı lezzetleri de farklıdır. Başta kalsiyum, magnezyum, potasyum, bikarbonat, demir ve silikat olmak üzere Beypazarı doğal maden suyunun litresinde 3323,27 mg insan vücudu için faydalı onlarca mineral bulunmaktadır. Son dönemlerde tüketicilerimizin etiket okuma alışkanlığı arttı. Maden suyu seçimlerini daha bilinçli olarak yapmaya başladılar. Özellikle spor ve egzersiz yapan, hareketli yaşam tarzı süren tüketicilerimiz mineral ihtiyaçlarını karşılamak için maden suyumuzu sıklıkla tercih etmektedirler. Bu nedenle gerek profesyonel sporcular gerekse de bireysel spor yapanlar tarafından maden suyumuza olan talepte ciddi artış olmuştur" diye konuştu.