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Sputnik V aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama!

Rus Bilim ve Yatırım Fonu, Türkiye'de VisCoran İlaç şirketi tarafından üretilmeye başlanacak olan Sputnik V aşısının yüzde 97.6 oranında koruma sağladığını açıkladı. Şu ana kadar aşılanan 4 milyondan fazla Rus vatandaşının bilgilerinin toplandığı araştırmaya göre Sputnik V aşısının koruma oranı diğer aşılardan yüksek ve en yükseği ile de aynı konumda yer alıyor

Sputnik V aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:19

Türkiye'nin aldığı 3. koronavirüs aşısı olan Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V yakın zamanda ülkemizde üretilmeye başlanacak. VisCoran İlaç şirketi tarafından önümüzdeki aylarda Türkiye'deki çok sayıda tesiste üretime başlanacak Sputnik V aşıRus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmişti.

Sputnik V aşısı için Rus Bilim ve Yatırım Fonu'ndan umut veren bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre aşı yüzde 97,6 oranında koruma sağlıyor. Aşının faz III deneylerinde yüzde 91.6 oranında koruduğu belirlenmişti. Ancak gerçek hayatta, bu oran daha yüksek çıktı.

Şu ana kadar aşılanmış yaklaşık dört milyon Rus'un bilgileri toparlandı. Her iki dozu da almış kişilerde, enfeksiyon oranı sadece yüzde 0,027 çıktı. Bu oran nüfusun geri kalanında yüzde 1.1'i buldu.

YÜZYILLARDIR UYGULANAN SİSTEM

Aşıyı geliştiren Rus Bilim ve Yatırım Fonu (RDIF), bu koruma oranının diğer aşılardan yüksek ve en yükseği ile de aynı olduğunu açıkladı.

AstraZeneca gibi, vektör aşı olan Sputnik V, yüzyıllardır uygulanan sistemle geliştirildiği için, mRNA aşılarına olan şüpheleri taşımıyor.

Almanya ise Rusya'dan 30 milyon doz Sputnik V almak için anlaşma Rusya ile temaslarını sürdürüyor. Saksonya Eyalet Başbakanı Michal Kretschmer geçen hafta sonu Rusya'ya gitti ve haziran, temmuz ve ağustos aylarında 10'ar milyonluk teslimat için anlaşma istedi. Henüz nihai anlaşma sağlanamadığı için aşının Almanya'ya kaç Euro'dan satılacağı bilinmiyor.

Etiketler; #rus aşısı #koronavirüs aşısı #sputnik v aşısı #aşı
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