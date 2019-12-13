Sürekli göz ovuşturma, körlüğe yol açabilir

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nden Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, gözleri sürekli ovuşturmanın ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi, "Bu eylem, gözün saydam tabakasını sürekli inceltir, tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına kadar gidebilir" uyarısında bulundu.

Gözlük numarasının hızla artmasının, sık sık net görememenin nedeni, çoğunlukla her iki gözü de etkileyen keratokonus hastalığının belirtileri olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Çelebi, şu bilgileri verdi: Keratokonus gözün en dış ortamında bulunan saydam tabakanın incelmesi, bombeleşmesi veya dikleşmesi Hastalığıdır. Genellikle ergenlik döneminde başladığı düşünülen keratokonus 20 ila 40 yaşlar arasında ilerleme gösteriyor ve bu ilerleme çoğu hastada hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Oluşum nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, ergenlik döneminde yoğun alerji şikayeti olanlarda gözü ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açtığı düşünülüyor. Ayrıca özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımında sık görülen kuru göz sendromunda gözleri aşırı ovalamak da riski artırıyor. Erken evrelerde şikayet oluşturmaması nedeniyle genellikle geç teşhis edilen keratokonus ilerlemesi durdurulmazsa gözlük numarasında ciddi artışlar, ileri vakalarda kornea nakli ihtiyacı ve eğer bu ihtiyaç giderilemezse körlükle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle özellikle 2 dereceden yüksek astigmatı olan ve sorunu gözlükle tam düzeltilemeyen hastaların erken tanı için her yıl görme keskinliği muayenelerini yaptırmaları gerekir. Şu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir göz hekimine başvurulmalıdır. Hekiminiz yapacağı tektik ve muayenelerden sonra gerekli tedavi yolunu size gösterecektir.

İşte o belirtiler

En tipik belirti, ortalama 6 ayda bir artan gözlük numarası. Görüşte hafif bulanıklık, ışığa ve parlamaya karşı hassasiyet, düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi. Gözde kızarıklık ve şişme, ilerlemiş evrede yüksek astigmata bağlı ileri derecede görme kaybı, araç kullanırken ve yakın mesafede kitap okurken zorluk yaşama.