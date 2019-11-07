Tedaviye değil, öğrenmeye geliyorlar

Ülkemizi tedavi için seçen hastalardan sonra, şimdi hekimler de bilgilenmek için geliyor.

Dünyanın dört bir yanından hastalar saç, diş, göz, plastik cerrahi gibi alanlarda kaliteli tedaviler için Türkiye'yi tercih ederlerken, bu defa hastaların değil doktorların ağırlanacağı bir organizasyona ev sahipliği yapılacak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel'in düzenlediği 3 günlük eğitim için farklı ülkelerden plastik cerrahların Türkiye'ye geleceği "Bosphorus Breast Live Surgery Course" etkinliği Fairmont Quasar Hotel ve Florence Nightingale' de dün başladı, yarın sona erecek. Programda 3 canlı ameliyatın yanı sıra estetik meme cerrahisi ve kanser sonrası meme onarımı konularında bilgiler verilecek.

Nereden nereye

Prof. Dr. Yücel, Yurtdışında uzun süredir çeşitli kurs, seminer ve panellerde plastik cerrahi alanında davetli olarak eğitim veren Prof. Dr. Yücel, etkinlik için şu bilgileri verdi: "Çok değil, bundan 20 yıl evvel, plastik cerrahi ameliyatları için Türkiye'den hastalar yurtdışına gider, iyi hekim araştırır, ameliyatlarını orada olmak isterdi. Plastik cerrahimizin hızla gelişmesi, hekimlerimizin bilgisi, tecrübesi, donanımlı hastanelerimiz ve konaklama kalitemiz bizi plastik cerrahinin gözde ülkelerinden biri haline getirdi. Türk hekimlerini dünyanın dört bir yanında kurs/seminerlerde bilgilerini paylaşırken görebilirsiniz. Bilimsel yayınlarda Türkiye'den çok sayıda başarılı makale kabul görüyor. Şu an geldiğimiz nokta ise artık diğer ülkelerden plastik cerrahların bilgilerini geliştirmek üzere ülkemize gelmesi ve kurslara katılması. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok plastik cerrahın ders vermek üzere yurt dışına gittiği kadar yurt dışından hekimleri Türkiye'de konuk edeceğini yakın zamanda göreceğiz. Ülkemiz artık sadece hastaların kaliteli sağlık hizmeti almak için tercih ettikleri bir yer olmakla kalmıyor, hekimlerin de plastik cerrahi alanında kendini geliştirecekleri bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bunun bir parçası olmaktan ötürü gurur duyuyorum."