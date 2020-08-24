Son dönemde yaşanılan salgın sonrası her alanda büyük dönüşümler yaşandı. En dikkat çeken konu ise hijyen oldu.

Yaşanılan salgın sonrası oldukça önemli hale gelen temassız ürünler ile sağlığınızı koruyabilir ve bulunduğunuz ortamda kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Temassız Ürünler ile Sağlığınızı Koruyun

Son dönemde yaşanılan salgın sonrası her alanda büyük dönüşümler yaşandı. En dikkat çeken konu ise hijyen oldu. Hijyene eskisinden çok daha fazla dikkat ettiğimiz bu günlerde yaratılan çözümlerden biri de temassız ürünlerdir. Hava sirkülasyonu, sosyal mesafe, el dezenfektanı ve benzeri önlemler ile birlikte temassız ürünler de hijyenik ortamlar yaratmak adına rahatlıkla kullanılabilir. Häfele Plus kalitesinde sunulan temassız ürünler aşağıdaki gibidir.

Otomatik Kapı Açma Sistemleri: Gün içinde kaç kez kapı koluna dokunduğunuzu fark ettiniz mi? Özellikle toplu alanlarda var olan kapıların kollarına binlerce kez dokunulduğu düşünülüyor. Bu durum bulaş riskinin kat be kat artmasına ortam yaratabiliyor. Otomatik kapı açma sistemleri ile bu riski kaldırabilir ve bulaş riskini en aza indirgeyebilirsiniz. Otomatik kayar, iki yana doğru açılan veya döner kapılardan istediğinizi tercih edebilirsiniz.

Sıvı Sabunluklar: Herhangi bir restoranda, otelde, okulda veya sağlık tesisinde temizlik en önemli öncelik olduğundan, personelinize ve misafirlerinize ellerini etkili bir şekilde yıkamak ve sterilize etmek için bir yol sağlamak önemlidir. Günümüzde hala manuel sabunluklar var olsa da kullanım oranı çok düşüktür. En sık kullanılan sıvı sabunluk türü otomatik olanlardır. Otomatik sıvı sabunluklar teması tamamen ortadan kaldırırlar. Böylece bulaş riski de en aza indirgenmiş olur. Bunun yanı sıra kontrollü sabun tüketimi ile yeteri kadar ürün kullanılmış olur.

Fotoselli Armatürler: Temassız musluklar, yakınlarda elleri algıladıklarında bir su akışı sağlamak için valfi açan ve eller çıkarıldığında kapatan hareket sensörleri ile kontrol edilirler. Mikropların etrafından geçebileceği geleneksel musluk kulplarını tutma ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Temassız muslukların, yalnızca enfeksiyon kontrolü için değil, aynı zamanda el yıkamaya teşvik, çeşitli el hastalığı olanlar için kullanım kolaylığı ve su tasarrufu nedeniyle uzun süreli bakım tesislerinde kullanım için özellikle uygun olduğu düşünülmektedir.