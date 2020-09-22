Tepecik Hastanesi'nde bir ilk!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, İdrar yapmada sorunlar yaşayan hastalara uygulanan mesane pili operasyonu (Sakral Nöromodülasyon) ilk kez gerçekleştirildi

Uzun yıllar idrar yapmada sorunlar yaşayan ve farklı tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen şikayetleri devam eden 23 yaşındaki erkek hasta, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ağrılı Mesane Sendromu olan hastaya, Üroloji Kliniği'nde ileri bir tedavi yöntemi olan Sakral Nöromodülasyon (mesane pili ) tedavisi planlandı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Eyigör tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta test aşamasına alındı. İki aşamalı tedavinin sonraki aşamasında ise kalıcı mesane pili uygulanacak.

Uzun dönemde yaşam kalitesini artırıyor

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Orçun Çelik "Kronik pelvik ağrı, mesanenin bilinmeyen nedenlerle aşırı aktif çalışması, uzun süreli idrar yapamayan hastalar, interstisyel sistit hastalarında sakral nöromodülasyon tedavisi (mesane pili) minimal invaziv cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Teknik olarak pelvik taban ve içerisindeki organları uyaran sinirlerin modülasyonunu sağlamak temel amaçtır. Sakral kemikteki sinir yolunun üçüncü deliğinden geçen (S3 foramen yolu ile) sinir kökü uyarılarak ekletrod yerleştirilir. Test dönemi olarak ortalama 15 gün geçici elektrod ile hastanın bulguları değerlendirilerek şikayetlerinin en az birinde yüzde 50 iyileşme gözlemlenmekte, kalıcı pil için ön ayarları bu aşamada yapılmaktadır. Ardından kalıcı mesane pili takılmaktadır. Çoğu hastanın korkusu olan test aşamasında yanıt alınamaması durumunda sinir köküne yerleştirilen elektrod kolay bir şekilde çıkarılabilmekte ve hasta diğer tedavilerine devam edebilmektedir" dedi.

İşlemin teknik avantajlarını da değerlendiren Doç. Dr. Çelik, "Lokal anestezi ile uygulanması güvenli ve geri dönüşümlü bir teknikle uygulanması cerrahi olarak işlemin kısa sürmesini sağlamaktadır. Bu sayede hastalarda işe dönüş ve hastanede kalma süresi kısalmakta, yaşam kalitesi uzun dönemde oldukça iyi etkilenmektedir" diye konuştu.

Tepecik Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da Tepecik Hastanesi'nde bir çok branşta özellikli tedavilerin uygulandığını belirtti. Deneyimli hekim kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında sağlık hizmeti veren hastanede bir ilkin daha gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Emiroğlu operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.