Tepecik Hastanesi'nde bir ilk!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, İdrar yapmada sorunlar yaşayan hastalara uygulanan mesane pili operasyonu (Sakral Nöromodülasyon) ilk kez gerçekleştirildi

Tepecik Hastanesi'nde bir ilk!
22 Eylül 2020 Salı 15:43

Uzun yıllar idrar yapmada sorunlar yaşayan ve farklı tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen şikayetleri  devam eden 23 yaşındaki erkek hasta, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ağrılı Mesane Sendromu olan hastaya,    Üroloji Kliniği'nde ileri  bir tedavi yöntemi olan Sakral Nöromodülasyon (mesane pili ) tedavisi planlandı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Can  Eyigör tarafından  gerçekleştirilen  operasyonla hasta test aşamasına alındı. İki aşamalı tedavinin sonraki aşamasında ise kalıcı mesane  pili uygulanacak.

Uzun dönemde yaşam kalitesini artırıyor

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Orçun Çelik "Kronik pelvik ağrı, mesanenin bilinmeyen nedenlerle  aşırı aktif çalışması, uzun süreli idrar yapamayan hastalar,  interstisyel sistit hastalarında sakral nöromodülasyon  tedavisi (mesane pili) minimal invaziv cerrahi  bir tedavi seçeneğidir. Teknik olarak pelvik taban ve içerisindeki organları uyaran sinirlerin modülasyonunu sağlamak temel amaçtır. Sakral kemikteki sinir yolunun üçüncü deliğinden geçen (S3 foramen yolu ile) sinir kökü uyarılarak ekletrod yerleştirilir. Test dönemi olarak ortalama 15 gün geçici elektrod ile hastanın bulguları değerlendirilerek şikayetlerinin en az birinde yüzde 50 iyileşme gözlemlenmekte, kalıcı pil için ön ayarları bu aşamada yapılmaktadır. Ardından kalıcı mesane pili takılmaktadır. Çoğu hastanın  korkusu olan test aşamasında yanıt alınamaması durumunda sinir köküne yerleştirilen elektrod kolay bir şekilde çıkarılabilmekte ve hasta diğer tedavilerine devam edebilmektedir" dedi.

İşlemin teknik avantajlarını da değerlendiren Doç. Dr. Çelik, "Lokal anestezi ile uygulanması güvenli ve geri dönüşümlü bir teknikle uygulanması cerrahi olarak işlemin kısa sürmesini sağlamaktadır. Bu sayede hastalarda  işe dönüş ve hastanede kalma süresi kısalmakta, yaşam  kalitesi uzun dönemde oldukça iyi etkilenmektedir" diye konuştu.

Tepecik Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da Tepecik Hastanesi'nde  bir çok branşta özellikli  tedavilerin uygulandığını  belirtti. Deneyimli hekim kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla  dünya standartlarında sağlık hizmeti veren hastanede bir ilkin daha gerçekleşmesinden  memnuniyet duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Emiroğlu   operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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