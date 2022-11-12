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Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Burnunu kolunda yeniden büyüttü!

Fransa'da çığır açan tedavi yöntemi duyanları şaşırttı. Kanser hastalığı nedeniyle burnunun büyük bölümünü kaybeden kadının burun örneği deri altına nakledildi. Daha sonra burun kadına nakledildi. Kadın, yıllar sonra koku almanın mutluluğunu yaşadı

Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Burnunu kolunda yeniden büyüttü!
12 Kasım 2022 Cumartesi 13:16

Fransa'da kanser hastalığı nedeniyle burnu yok olan bir kadına uygulanan tedavi tıp dünyasında ses getirdi.

Carine isimli 50 yaşındaki kadın, sinüsündeki tümör nedeniyle 2013'te geçirdiği ameliyatta burnunun büyük bölümünü kaybetmişti ve 8 yıldır bu şekilde yaşıyordu. Ameliyat sayesinde ölümden dönen bir çocuk annesi kadın, koku alma duyusunu kaybetmesi nedeniyle evden çıkmaya korkar hale gelmişti.

Ameliyat öncesinde kadının burnunun bir kopyasını 3D yazıcıyla alan uzmanlar, bu örneği yeni tıp teknolojileri için buzda bekletti. Doktorlar temmuzda kadının koluna bir cihaz yerleştirerek kolda burun gelişmesini sağladı.

Gelişen yeni implant teknolojiyle burun örneği hastanın kolunda deri altına nakledildi. İki ay içinde kolunun alt bölgesindeki doku, hücre ve kan damarlarının gelişmesiyle Carine'nin burnu kolunda yeniden doğdu.

‘YILLAR SONRA YENİDEN KOKU ALIYORUM’

Ameliyatla kolda gelişen burun daha sonra hastanın yüzüne nakledildi. Toulouse Üniversite Hastanesi'nden bir ekip tarafından yürütülen tedaviye kulak burun boğaz ve yüz nakli uzmanları destek verdi.

Yıllardır hiçbir şeyin kokusunu alamayan Carine, yeni burnuyla yeniden koku aldığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın daha iyi nefes alabildiğini ve bahçesindeki bitkilerin kokusunu aldığını söylerken, doktorlar koku duyusunun gelişmesi için yeni bir ameliyat düzenlemeye hazırlanıyor.

Etiketler; #fransa #burun #kol #sağlık #bilim
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