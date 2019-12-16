Topuklu ayakkabının zararı katmerli

Topuklu ayakkabı, kadınların büyük tutkusu. Giymesi biraz acı verici olabiliyor. Ama tek etkisi, verdiği bu acı değil.

Amerika Birlişik Devletleri'nde yapılan bilimsel araştırmaya göre özellikle kadınların tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar, sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Stanford Üniversitesi'nde akademisyenlerinin yaptığı geniş katılımlı bir araştırmaya göre, 7,5 santim yüksekliğindeki topuklu ayakkabı ile yürümek, tıpkı yaşlılıkta görülen denge bozukluğuna ve dizlerde romatizmaya yol açabiliyor. Ve daha fazla sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, erkeklere göre üç kat daha fazla rahatsız ayakkabılarla ayaklarını sıkıştırıyorlar. Bundan dolayı her 10 kadından dokuzu iltihap, nasır, burkulma ve incinme sorununun yanı sıra daha ciddi sağlık sorunları da yaşıyor.