Ülkeyi yasa boğan depremin ardından herkes için bir travma söz konusu olduğunu belirten Psikolog Ela Dursun, yoğun psikolojik ve travmatik tepkilerin doğal olduğunu bu sürecin birlik ve beraberlik duygularıyla atlatılabileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depremin ardından Psikolog Ela Dursun, depremin insan psikolojisine etkileri ve depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılması gerektiği konularında değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen afetlerin olağandışı ve anormal durumlar olduğunu ifade eden Dursun, "Deprem de bir doğal afettir ve travmadır. Şu anda yaşadığımız depremde de olduğu gibi olayı doğrudan birinci derece yaşayan insanlar için, hayatta kalsa bile o sarsıntıyı yaşayan kurtulan yaralı insanlar için ya da herhangi bir yara almadan kurtulanlar insanlar içinde bir travmadır. Yakınları ölenler için de bir travmadır. Birde izleyip takip ederken dolaylı yönden etkilenenler var, buna da ikincil travma diyoruz. Yani şu anda bunu birlikte millet olarak yaşayan hepimiz için bir travma söz konusu. Tabi ki bunun şiddeti doğrudan yaşayandan tanıklık edene doğru azalır. Aynı zamanda kayıplarla birlikte bir yas durumunu da söz konusu. Bu travma ve yasın önemli psikolojik etkileri olabilir" dedi.

"Yanlarında olmalıyız"

Anormal durumda verilen tepkilerin normal olduğunu da kaydeden Psikolog Dursun, "Yaşadığımız büyük yıkımın hemen arkasından gelen yoğun psikolojik, travmatik tepkiler doğaldır. Doğrudan yaşayanlar ilk olarak hayatta kaldığını farketmelidir. Mümkün olduğunca tepki vermeli, duygu yansıtmalı ve yakınlarıyla kalmaları önemlidir. Şuan da amacımız yaşanan bu psikolojik hasarın daha kısa sürmesini sağlamak. Bu hasarın duygusal etkilerinin bir rahatsızlığa dönüşmemesi için şuan yaşadıkları duyguyu, korkuyu, kaygıyı, gerçeklik dışılık hissini yaşamaları gerekiyor. Travmaya maruz kalan kişilerle temasa geçerken 'Üzülme, korkma hayattasın bak, sana bir şey olmadı' gibi teselliler olmamalı. İnsanların duygularını yaşamaya müsade edilmesi gerekiyor. Bize düşen insanlar bu duyguları yaşarken yanında olmak, onu dinlemek, arkasında olmak destek olmak fiziki anlamda da destek olmak. Önceliğimiz; hayat şartlarını düzeltmeye çalışmak, çocuksa eğer kalan yakını varsa onlarla bir araya getirmek. Yani burada psikolog, psikiyatri ve ruh sağlığı alanında bizim akut dönemde yapabileceğimiz şey insanların yanında olmak. Çünkü daha fiziki olarak yapılması gereken çok şey var. Çocuklarla ilgilenmek. Onları korumak kollamak, barınak yiyecek sağlamak, bunlara ağırlık verilmesi ve yanlarında olmak dinlemek en önemlisi" diye konuştu.

"İnsan, insana şifadır"

Yaraların sarılmasının uzun soluklu bir gayret gerektireceğini de kaydeden Psikolog Ela Dursun, "Herkes kendi alanında elinden geleni yaparsa aldığımız yaraların daha aza indirmede faydası olacak. Bu etkileri yaraları sarabilmemiz içinse en önemli şey şu aşamada herhangi bir kutuplaşmaya gitmeden yapabileceğimiz şeylerin sınırını bilerek elimizden geldiğince destek olmak, dayanışma içerisinde, duygudaşlık içerisinde olmak Hepimizin psikolojik sağlamlığını düşünerek sorumlu davranmamız gerekiyor. Kötü örnekleri ön plana çıkarmak, konuşmak yerine; iyilikleri fedakarlıkları ve umudu anlatmamız, paylaşmamız göstermemiz gerekiyor. Hiç tanımadığı insanlar için samimiyetle uğraşan, koşturan dua eden insanlarımızı göz önünde bulundurmalıyız. Bize umut veren bizi diri tutan şey, bu birlik ve beraberlik olacak ve insan, insana şifadır. Birimize tutunup güç bulacağız" ifadelerini kullandı.

Yargılamalardan ve akıl vermeden kaçınılmalı

Depremzedelere psikolojik yardım noktasında da değerlendirmelerde bulunan Psikolog Ela Dursun, "İlk önceliğimiz acil temel ihtiyaç ve sorunları analiz edip ihtiyaçlara erişimde yardımcı olmaktır. Travma yaşamış kişiye yapılan en iyi şey onun yanında olmak onunla sohbet etmektir. Kişiyle temas halindeyken nelere dikkat edilmeli; kişinin yaşadığı olayın içerisinde çoğunlukla müdahalemiz konuşmaya, paylaşmaya dair desteklemek ve bunu yaparken önemli olan zorlamadan dinlemektir. Kişiyle temas halindeyken konuşmaya zorlamamak, neyi ne kadar anlatıyorsa dinlemek gerekir, genellikle akut evrenin içerisinde kişi bir bütünlükle hikaye anlatamaz, kopuk belki çok mantıksal olmayan ve daha parçalı bir anlatım gösterebilir. Burada kişiyi kesmeden onun anlattığı kadar, anlatabildiği hızda dinlenmelidir. Şimdide olamama, bağlantıda olamama ani kayıplarda olabiliyor, kişi 'Şuan yaşadıklarım gerçek mi?', 'Rüyada mıyım?' gibi tepkiler verebilir. Bu korkulacak bir durum değildir, kaldıramayacağımız durumlarda vücudumuzun bir tepkisidir. Çok abartılı kendine ve başkasına zarar verme varsa kişi güvenli ortama alınabilir. İyi hissettirmekten çok sakinleşip doğal tepkilerini çıkarabilmesi için destek olunması gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Konuşmak için zorlanmamalı, kendi ihtiyacı kadar konuşması sağlanmalı, ne anlatmak istiyorsa kişi o anlatmalı anlat içini dök diye zorlanmamalı. Anlattıkları bölünmemeli. Ne anlatıyorsa acele ettirmeden kendi akışı sağlanmalı. Bunun bir zamanı süresi yok. Kişinin kendisini daha rahat ifade ettiği kendi duygu akışının yoğunluğunun netleştiği bir noktaya kadar bölmeden sabırla dinlenmeli. Bunu yaparken fikir verilmemelidir. Kişinin anlık çarpık düşüncesini değiştirmeye düzeltmeye uğraşmak değil, bütün o çarpıklığın akışına yer açılmalıdır. Özellikle; yargılama, akıl verme, öneride bulunma olmamalıdır. Örneğin; böyle hissetmemelisin, kurtulduğun için şanslısın, daha da kötüsü olabilirdi gibi söylemler olmamalıdır. Kişi o anın içerisinde sadece ifade etmesinin önünü açmaya ihtiyaç vardır. Başkasının hikayeleri anlatılmamalı kişinin kendi akışı olmalıdır. Kişiye iyi gelecek yakınlarıyla buluşturmak, sosyal bağlarıyla, desteğiyle bir araya getirmek önemlidir" şeklinde konuştu.