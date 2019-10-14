Tükenmişlik sendromu güvenliği de etkiliyor

Tükenmişlik sendromu, çalışanların şirket performanslarını olumsuz etkilerken siber güvenliği de tehdit ettiğini söyleyen Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, "Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, uzun süreli stres veya hayal kırıklığı sonunda tüketmesi, şirket performanslarını etkiliyor. Yapılan son ankete göre IT liderlerinin yüzde 44'ü, stres altında çalışanların yapacağı hataların içeriden gelen tehditleri doğrudan artıracağına inanıyor" dedi.

İş kesintisine yol açabiliyor

"Tükenmişlik sendromu, sadece çalışanların refahına ve verimliliğine zarar vererek iş performansını aşağıya çeken bir unsur olarak kalmıyor" diyen tursun, söözlerini şöyle sürdürdü: "Veri güvenliği söz konusu olduğunda tükenmişlik sendromu, içeriden gelebilecek bir tehdit riskini de artırabiliyor. Geçmişte şirketlerin, ayrıcalıklı ağ erişimine sahip olan sistem yöneticilerini ve diğer çalışanları en büyük içeriden gelen tehditler olarak algılıyordu. Günümüzde ise çalışanlar bazı hassas verilere erişebiliyor. İstemeden veya kötü amaçlı olarak bir veri ihlaline veya iş kesintisine neden olabiliyor. Tükenmişlik sendromunun çalışanda yarattığı yorgunluk, ilgisizlik ve odaklanma problemleri, şirketlerin siber güvenliğine tehdit olarak yansıyabiliyor. Tükenmişlik sendromunun barındırdığı tehditlerle boğuşan bir çalışan hatalar yaparak şirketin siber güvenliğinde açıklar yaratacaktır ve siber saldırganların hedefi haline gelebilecektir."

Dikkatli olunmalı

2019 Verizon Veri İhlali Araştırma raporuna da dikkat çeken Tursun, tüm ihlallerin yüzde 30'unun çalışan hatalarından kaynaklandığına işaret ederek siber güvenlik açısından önemli bir risk oluşturabilecek olan tükenmiş çalışanlara yönelik şirketlerin daha dikkatli olması konusunda uyarıyor.