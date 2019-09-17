Tüp bebek tedavisi doğal yollardan oluşmayan gebelikleri laboratuvar ortamında elde ederek anne rahmine nakletme işlemidir.

Yumurta ve sperm hücresi belli koşullar oluştuğu zaman döllenebilir. Koşulların oluşması kadar yumurta ve sperm hücresinin kalitesi de çok önemlidir. Doğuş tüp bebek merkezi teknolojik cihazlar ile bilgiyi birleştirir. Çiftlerden özel yöntemler ile kaliteli yumurta ve sperm hücresi alınarak döllenme sağlanır. Doğal yollardan hamile kalamayan kişiler için gebelik şansı çok yükselir. Elde edilen hücrelerin genetik tanısı yapıldığı için sağlam embriyo elde edilir.

Sperm Nakli Nedir?

Sperm nakli hiç sperm hücresi bulunmayan kişilere uygulanan bir işlemdir. Ağır kanser tedavisi sonrasında veya testis hasarında hiç sperm hücresi kalmaz. Böyle durumlarda tüm kontrolleri yapılmış sperm hücresi kullanılabilir. Bu durumun sosyal boyutu kişinin yaşadığı toplumla ilgilidir. Ayrıca kalıtsal hastalığı olan kişilerde sperm nakli iyi sonuçlar verir. Klinik Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bir kliniktir. Yasal olarak tüm izinler alınmıştır. O yüzden sperm ve yumurta nakli yasal bir işlemdir. Tüp bebek tedavisi uzmanlık alanı gerektiren bir branştır. Klinikte tüp bebek tedavisi tüp bebek uzmanları tarafından yapılır.

Yumurta Nakli

Yumurta nakli ülkemizde yasal değildir. Yumurta hücresi olmayan kişilere uygulanan bu işlem ile başarı elde edilir. Yumurta hücresi başka bir vericiden alınır ve sperm hücresi ile döllenerek anne rahmine yerleştirilir. Yumurta nakli de tıpkı sperm nakli gibi sosyal boyutu olan bir işlemdir. Öncesinde yeterli bilgilendirme yapılmalıdır. Çiftlere uygulanan detsek programı neticesinde işlem gerçekleştirilir. Yumurta nakline ihtiyaç duyulan durumlar menopoz, kanser tedavisi, genetik hastalıklar, genetik bozukluklar olarak sıralanabilir. Öncelik her zaman çiftlerin üreme hücreleridir. Ancak bazı nedenlerden dolayı başka birinin hücresine gerek duyulabilir. Klinikte yapılan transfer işlemleri her izin alınarak ve çiftler bilgilendirilerek yapılır.

Genetik Tanı

Genetik geçişi olan hastalıklarda büyük bir öneme sahip olan genetik tanı her klinikte yapılmaz. Genetik tanı ile tekrarlayan düşükler engellenir. Elde edilen embriyolara genetik olarak testler uygulanır. Sağlam olan embriyo anne rahmine yerleştirilir. Genetik geçişli hastalıklarda doğacak bebeğin hasta olmasını önlemek için yapılan bu test klinikte yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve genetik uzmanları tarafından yapılır.

Mikro Enjeksiyon Yöntemi