Türk kahvesi Guttan koruyor

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, "Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır. Hastalıktan korunmak için günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi için, ceviz, kaju, keten tohumu, fındık ve badem tüketin" tavsiyesinde bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Romatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Meryem Can, kronik eklem ağrılarına yol açan gut hastalığından korunmanın yollarını açıkladı. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 14. Louis gibi tarihteki ünlü isimlerin gut hastalığından muzdarip olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Can "Gut hastalığında ürik asit normal düzeylere indirilebilirse atakları önlemek mümkün olabilir. Diyet, gut hastalığında tedavinin önemli bir parçası. Obezite, yüksek kan basıncı, kronik böbrek hastalığı, aşırı beslenme ya da uzun açlıklar, alkol tüketimi, yüksek früktoz oranına sahip mısır şurubu içeren içecekler ve ilaçlar gut hastalığı riskini arttırıyor" dedi.

Korunmanın yolları

Gut hastalığından korunmak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Meryem Can, "Obezite yani aşırı kilo, gut hastalığı riskini artırır. Bu nedenle gut hastaları ideal kilolarını korumalı, kilo fazlaları varsa düşük kalorili diyet yapmalı. Alkol kullanımı hem ürik asit yapımını artırır hem de böbreklerden atılımını azaltır ve kanda ürik asit düzeyinin artmasına neden olur. Bu nedenle gut hastaları alkol kullanmamalı. Öte yandan, früktoz ve früktozdan zengin bazı içecekler de ürik asit düzeyini ve dolayısıyla gut riskini artırır. Bunlar arasında aşırı kola ve portakal suyu tüketimi sayılabilir. Ancak diyet içecekler gut riskini artırmamakta. C vitamini alımının arttırılması, günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi tüketiminin koruyucu etkisi gösterilmiştir. Atak sırasında ve ara dönemlerde; 8 ila 16 bardak arasında günlük sıvı alınmalı. Bazı idrar söktürücü tansiyon ilaçları da kanda ürik asit düzeyini artırabilir. Bu ilaçlar, çok gerekli değilse başka tansiyon ilaçları ile değiştirilebilir. Aspirin kullanımı da ürik asit düzeyini artırabilir. Ancak tıbbi açıdan gerekli ise sadece ürik asidi düşürmek amacıyla aspirin kesilmemeli, ihtiyaç var ise devam edilmeli" ifadelerini kullandı.