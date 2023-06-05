Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez

TÜİK, 2022'de 15 yaş ve sütü obez bireylerin oranının yüzde 20,2, tütün kullanım oranının yüzde 28,3, alkol kullanım oranının yüzde 12,1 olduğunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin 'Türkiye Sağlık Araştırması' verilerini açıkladı. Buna göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında 21,1 seviyesinden, 2022 yılında yüzde 20,2'ye düştü. 2022 yılında kadınların yüzde 23,6'sı obez, yüzde 30,9'u obez öncesi, erkeklerin yüzde 16,8'i obez ve yüzde 40,4'ü obez öncesi olarak kaydedildi.

EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR

2022'de 0-6 yaş grubunda en çok görülen hastalıklar, yüzde 31,3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu oldu. 7-14 yaş grubunda ise yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları en çok görülen hastalıklar oldu.

15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türlerinden bel bölgesi problemleri, 2019 yılındaki yüzde 29,7 oranından, 2022'de yüzde 24,6'ya gerileyerek en sık görülen hastalık türü olmaya devam etti. 2022'de aynı yaş grubunda sık görülen diğer rahatsızlıklar, yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji oldu.

TÜTÜN KULLANAN ORANI ARTTI

15 yaş ve üstü bireylerde her gün tütün mamulü kullananların oranı, 2019'da yüzde 28'ken 2022'de yüzde 28,3'e çıktı. Her gün tütün kullananların oranı erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda yüzde 15,5 tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019'da yüzde 68,7 iken 2022 yılında azalarak yüzde 68 oldu.

ALKOL KULLANAN ORANI AZALDI

2019 yılında yüzde 14,9 olan alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı, 2022'de azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda yüzde 5,9 tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022 yılında artarak yüzde 87,9 oldu.