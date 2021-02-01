ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
0
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
0
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
0
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
0

Türkiye'de aşı yapılan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye'de aşı yapılan kişi sayısı 2 milyonu geçti
01 Şubat 2021 Pazartesi 11:17

Koronavirüse karşı aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken, Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı. Haritada,  Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, bugün saat 09.54'ten itibaren toplam 2 milyonu aşkın kişi aşılanırken, İstanbul'da 348 bin 664, Ankara'da 195 bin 464, İzmir'de 128 bin 312 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise 1563 ile Bayburt'ta olduğu görüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #koronavirüs aşısı
Önceki Haber
Şekere de zam geldi!
Sonraki Haber
İzmirlilere deprem uyarısı: Biraz daha sürecek
Bu şekerlerden uzak durun!
Bu şekerlerden uzak durun!
0
Uzmanlardan korkutan alzheimer uyarısı
Uzmanlardan korkutan alzheimer uyarısı
0
Sağlık çalışanlarından rehavet uyarısı
Sağlık çalışanlarından rehavet uyarısı
0
Koca açıkladı: Mutasyonlu virüs 128'e yükseldi
Koca açıkladı: Mutasyonlu virüs 128'e yükseldi
0
Kelliğe çare buldular
Kelliğe çare buldular
0
Erkeklerin kabusu olan 3 senaryo
Erkeklerin kabusu olan 3 senaryo
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.