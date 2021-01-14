Türkiye'de aşılanma başlıyor. İlk aşıyı Bakan Koca oldu

Sağlık Bakana Fahrettin Koca, bilim kurulu ile toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek ilk aşıyı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte aşıyı konuşmak için toplandı. Aşının 30 Aralık ve 31 Aralık'ta iki parça halinde Türkiye'ye geldiğini belirten Koca, 3 milyon doz aşının teslim alındığını söyledi. 14 gün boyunca bu aşılara güvenlik testi uygulandığını belirten Koca, bu testlerin dün itibari ile tamamlandığını anlattı.

Yapılan testlerde aşınnı yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını belirten Koca, daha sonra acil kullanım onayı için sürecin başladığını anlattı. Dün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun aşının acil kullanımı için de onay verdiğini belirten Koca, gece gündüz demeden, aşının kullanımı için emek veren ve titizlikle çalışan personeline teşekkür etti.

Öncü olarak ilk aşıyı kendisinin yaptıracağını belirten Koca, bilim kurulu üyeleriyle birlikte aşı yaptıracağını ifade etti.

Dün yaptığı açıklamada yarından itibaren tüm Türkiye'de aşılanmanın başlayacağını duyuran Koca, aşılanmaya sağlık çalışanları ile başlanacağını duyurdu. Koca şunları söyledi: "Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve bilim kurulunun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir"

Devlet büyüklerinin aşılanmasının vatandaşı motive edeceğini de belirten Koca sözlerine şöyle devam etti: "Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edilecektir. Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta; tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum"

BAKAN KOCA AŞI OLDU

Açıklamalarının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca ve bilim kurulu üyeleri aşı yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Koca, "Daha önce de 'tünelin ucunda ışık göründü' demiştim; hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Aşının dünyada başlaması ile birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor"