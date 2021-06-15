Türkiye'de dün aşı rekoru kırıldı!

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızla sürüyor. Dün 842 bin 494 kişi aşılandı

Koronavirüse karşı aşıların gelmesi ile hızlı aşılama sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını söylemişti.

Ancak gün sonunda yapılan aşı bu rakamı da geçti. Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan artık SGK'lı çalışan tüm memur ve işçiler için aşı randevusu açıldığı da duyruldu.