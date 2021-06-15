GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0
ALAY KONUSU OLDU!
ALAY KONUSU OLDU!
0
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
0

Türkiye'de dün aşı rekoru kırıldı!

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızla sürüyor. Dün 842 bin 494 kişi aşılandı

Türkiye'de dün aşı rekoru kırıldı!
15 Haziran 2021 Salı 08:33

Koronavirüse karşı aşıların gelmesi ile hızlı aşılama sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını söylemişti.

Ancak gün sonunda yapılan aşı bu rakamı da geçti. Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan artık SGK'lı çalışan tüm memur ve işçiler için aşı randevusu açıldığı da duyruldu.

Etiketler; #Koronavirüs #aşı #kaç kişi aşılandı
Önceki Haber
Göztepe yeni yaşını kutladı
Sonraki Haber
Soyer: Bu ünvan İzmir’i dünyanın gündemine taşıyacak
Uzmanlar BioNTech'i inceledi. Etkisi müthiş!
Uzmanlar BioNTech'i inceledi. Etkisi müthiş!
0
Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
0
Koronavirüsün belirtileri değişti!
Koronavirüsün belirtileri değişti!
0
Aşı çalışmalarındaki hızlanmayı Bakan Koca duyurdu
Aşı çalışmalarındaki hızlanmayı Bakan Koca duyurdu
0
Omuzdaki ağrının nedeni...
Omuzdaki ağrının nedeni...
0
Bakan Koca: Randevunuzu aksatmayın, aşılar israf olmasın!
Bakan Koca: Randevunuzu aksatmayın, aşılar israf olmasın!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.