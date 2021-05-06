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Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı belli oldu

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı belli oldu
06 Mayıs 2021 Perşembe 11:18

Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan anlık takip edilebiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #biontech aşısı #iki doz aşı
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