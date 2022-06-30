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Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü açıkladı

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
30 Haziran 2022 Perşembe 09:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fahrettin Koca #maymun çiçeği #türkiye
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