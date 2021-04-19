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Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan aşı sayısını açıkladı

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca açıkladı
19 Nisan 2021 Pazartesi 11:10

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 20 milyonu geçti.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 11.01 itibarıyla 12 milyon 246 bin 585'i ilk doz, 7 milyon 810 bin 198'i ise ikinci doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon 56 bin 783'e ulaştı. İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısı 3 milyon 182 bin 420, Ankara'da 1 milyon 603 bin 727, İzmir'de ise 1 milyon 358 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, "Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #yapılan aşı sayısı #Koronavirüs #Fahrettin Koca
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