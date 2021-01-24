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Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" dedi

Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu?
24 Ocak 2021 Pazar 08:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını ileterek, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık bakanı #koronavirüs aşı
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