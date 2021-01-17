Türkiye'de koronavirüsten ölen sayısı 23 bini geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de can kayıpları sürüyor. Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada toplam ölüm sayısını 23 bin 832 olarak açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Sağlık Bakanlığı dün akşam koronavirüs verilerini paylaştı.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre son 24 saatte Türkiye'de 156 bin 792 test yapıldı. Bu testlerden 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Vakalardan sadece 902'sinde hastalık belirtileri görüldü. Dün yaşamını yitiren kişi sayısı ise 168 oldu.

ÖLÜ SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

Bakanlık bugüne kadar toplamda ise 27 milyon 223 bin 445 test yapıldığını açıkladı. Bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665 oldu. Koronavirüsten ölen sayısı 23 bin 832'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 254 bin 52 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.