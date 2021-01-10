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Türkiye'de son 24 saatte 181 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'de 9 bin 537 yeni vaka görüldüğünü açıklarken, dün yaşamını yitirenlerin sayısı ise 181 olarak bildirildi

Türkiye'de son 24 saatte 181 kişi koronavirüsten öldü
10 Ocak 2021 Pazar 10:00

Çin'den çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de etkisi sürüyor. Dün akşam Türkiye'deki son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 168 bin 289 test yapıldığını belirtti. Test sonucuna göre de 9 bin 537 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan 1103'ünün hastalık belirtisi gösterdiği öğrenildi. Virüs nedeniyle Türkiye'de dün 181 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 902 kişi ise iyileşti. 

Dünkü verilerle birlikte toplam uygulanan test sayısı 26 milyon 33 bin 695 oldu. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118 olarak belirlendi. Bugüne kadar virüsten ölen sayısı 22 bin 631'e yükselirken, ağır hasta sayısı ise 2 bin 903 olarak açıklandı. 

Koca, vaka sayılarında düşmenin olduğunu belirtirken, kısıtlama ve tedbirlerin netice verdiği vurgusu yaptı. Sağlık Bakanı, birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi bu salgının etkisinden kurtarmaya kararlı olduklarını da ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #türkiye korona
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