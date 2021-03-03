Türkiye'de uygulanan aşı ile ilgili açıklama: Yüzde yüz engelliyor

Hacettepe Üniversitesi, Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, aşının etkinlik oranı yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak tespit edildi

Faz-3 çalışmaları Türkiye'de Ekim ayında başlayan Biontech Sinovac aşısının etkinliği ile ilgili rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye uygulandığı bilinen aşıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; aşının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Her iki kolda da ölüm yaşanmadığı duyuruldu.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Sinovac aşısının yaygın kullanım onayı aldığını duyurdu. Sinovac, Sinopharm'ın geliştirdiği aşının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüs aşısı olmuştu.

TÜRKİYE'DEN 50 MİLYON DOZLUK SİPARİŞ

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği aşı, üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemi ile üretildi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.

Şirket, yıllık korona aşısı üretme kapasitesini Haziran'a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor. Şirketin CEO'su Şubat ayına kadar yılda 1 milyar doz kapasiteyle aşı üretilebileceğini açıklamıştı.