TÜSEB Teşvik Ödülü İYTE'li Özçivici'ye

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın Aziz Sancar Bilim ve TÜSEB Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Doç. Dr. Engin Özçivici, teşvik kategorisinde ödüle layık bulundu.

TÜSEB Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazanan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Özçivici, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından her yıl verilen TÜSEB Aziz Sancar Bilim ve TÜSEB Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın kapanış bölümünde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hasan Türkez'in katıldığı törende Bilim ve Teşvik kategorilerinde toplam 5 bilim insanı ödüle layık görüldü.

40 yaşını geçmemiş

TÜSEB Teşvik ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına veriliyor. İYTE'de yürüttüğü biyomedikal bilimler ve uzay biyoteknolojileri alanlarındaki çalışmalarla TÜSEB Teşvik Ödülü almaya hak kazanan Doç. Dr. Engin Özçivici'ye ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Rektörden tebrik

Doç. Dr. Özçivici'yi ofisinde ziyaret eden İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, başarısından dolayı tebrik ederek, İYTE rozeti taktı. Başarının tek başına elde edilmediği, içinde bulunulan ekosistemdeki sinerjinin etkisinin büyük olduğuna dikkat çeken Özçivici de enerjisi ve yol gösterici tecrübesiyle yürütülen çalışmalarda motivasyon kaynağı olan Rektör Baran'ın, ulaşılan bu başarıda payının göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı.