Tütün bir hastalık nedenidir

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısı ile 100.8 frekansından yayın yapan Radyo Ege Kampüs'e açıklamalarda bulundu.

Tütün kullanımı sebebiyle her yıl dünyada çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi olarak sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara tıbbi yardım ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Rektör Budak, sigara içen bireylerin Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilendiği vurgusunda bulunarak konuya dikkat çekti.

Radyo Ege Kampüs'te dinleyicilerle buluşan Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu önemli ve anlamlı bulduğum günde; toplumu bilgilendirmek, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hepinizin bildiği gibi tütün ve tütün mamullerinin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu. Birey ve toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan birisi. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600 binden fazla insan da sigara içmemesine karşın başkalarının sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizde erişkin nüfusun yarısı sigara kullanıyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bilindiği gibi ciddi bir salgın döneminden geçiyoruz. Çalışmalar gösteriyor ki, sigara kullanan bireyler, Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilenip daha zor atlatıyorlar" diye konuştu.

Projeler üretiyoruz

Ege Üniversitesinin bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları anlatan Rektör Budak, "Tütün, önlenebilir bir hastalık nedenidir. Üniversitemiz, insanlığın bu önemli sorununa yönelik projeler geliştirerek sorumluluk üstleniyor. Topluma yönelik eğitimler, sigarayı bırakmak isteyen kişilere tıbbi yardım ve teşvik çalışmalarının yanı sıra, tütün kullanımının yaygınlığını azaltmak amacıyla izlenecek politikalar ile sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm akademiye rol model olacak bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu kapsamda; 'Dumansız Ege', 'Dumansız Üniversite', 'Dumansız Kampüs' girişimlerini şahsımın önceliğinde başlattık. Akademik, idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile topyekûn bir kurumsal kimlik geliştiriyoruz. Binalarımızın önünde dumansız alan olarak belirlenen noktalara sarı çizgiler çektik. Başta geleceğimiz olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yönelik sigarayı bıraktırma çalışmaları yürütüyoruz. Gururla belirtmeliyim ki pek çok öğrencimiz bu çalışmalar sonucunda sigarayı bıraktı. Yine bağımlılıkla mücadeleye destek amacı ile üniversitemizin tarihi yapılarından olan Yeşil Köşk'ü düzenlediğimiz bir protokol ile Yeşilay'ın hizmetine sunduk. Merkezde, konusunda uzman yaklaşık 20 psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görev yapıyor" dedi.

Sigara kullanan bireylere çağrıda bulunan Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi; İzmir'in, bölgemizin ve ülkemizin en saygın sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Tütün ve tütün mamullerinin sebep olduğu pek çok hastalığın tedavisinde referans merkezi olma özelliğini taşıyor. Özellikle Halk Sağlıklı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dallarımız ile Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigarayı Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere tıbbi yardım ve danışmalık hizmeti veriyor. Eğer tütün kullanıcısı iseniz, hayatınıza yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi demektir. Sigarayı bırakmak için birçok nedeniniz var. Her şeyden önce kendinizi sağlıklı, zinde, özgür ve güvende hissedeceksiniz. Bağımlılıktan kurtulacaksınız. Bir yandan tütün ürünlerine harcadığınız parayı sevdiklerinizi sevindirmeye harcarken, diğer yandan onların sağlıklarını da korumuş olacaksınız. Çocuklarınıza da örnek bireyler olacaksınız. Tütün ürünlerine bağımlılıktan kurtulmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, Sigara Bırakma Polikliniğimiz her zaman toplumun hizmetine hazırdır. Bu vesile ile tüm dünyanın "Dünya Tütünsüz Günü" kutlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.