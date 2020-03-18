Tüyene Gözlükçüler Odası Başkanı

3. Bölge İzmir Optisyenler ve Gözlükçüler Odası yönetim seçimleri Konak Best Western Otel'inde gerçekleştirildi.

3 aday liste girilen oda yönetimi seçimlerine, 'Gelenekten Geleceğe' sloganıyla yola çıkan mavi liste oy çokluğu ile seçildi. Oda başkanlığına seçilen Ersan Tüyene yaptığı teşekkür konuşmasında "Huzur içinde geçen bir seçimi geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte bir olup mesleğimizin tüm sorunlarını birlikte çözmek için çalışma arkadaşlarımızla, tüm gücümüzle çalışmaya hazırız. İzmirimiz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.