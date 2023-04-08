Tuzu düşürdük ama tatlıda sınıfta kaldık

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kişi başı tuz tüketiminin son 10 yılda 18 gramdan 10 grama düştüğünü ancak şeker tüketiminde Türkiye'nin sınıfta kaldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük 50 gram şeker tüketimini uygun gördüğünü ancak Türkiye'de bu rakamın 140 gram olduğunu belirten Erk, nişasta bazlı şekerden üretilen tatlılardaki tehlikeli olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Erk, "Maalesef ülkemizde 85 milyon kişi içerisinde 3 milyon üçüncü derecede obez var ve bu sayının yüzde 60'ı çocuklardan oluşuyor" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda kişi başı tuz tüketiminin 18 gramdan 10 grama gerilediğini söyledi. Türkiye'de şeker tüketiminin ise hala yüksek olduğunu dile getiren Erk, 50 gram şekerin 13 kesme şeker miktarına denk geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ortalama 150 gram şeker tüketen bir toplum olduğunu ve son 10 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda bazı bölgelerde en fazla 10 gram indirim sağlanabildiğini ifade etti. Günümüzde Türkiye'de ortalama şeker tüketiminin 140 gram seviyesine düştüğünü belirten Erk, ancak bu rakamın hala kabul edilebilir düzeyde olmadığını söyledi.

'ŞEKERLİ ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİ SEVEN BİR ÜLKEYİZ'

Dünya Sağlık Örgütü'nün kişi başı günlük 6 gram tuz tüketiminin yeterli olduğunu açıkladığını belirten Erk, "Bir çay kaşığı dolusu tuz yeterli oluyor. Bundan 10 yıl önce ortalama yetişkin başına 18 gram tuz tüketiliyordu. Bunu Bakanlıkla iş birliği halinde yapılan çalışmalarla 10 grama düşürebildik. Şeker tüketiminde ise sınıfta kaldık. Önümüz bayram ve şekerli ürünleri tüketmeyi çok seven bir ülkeyiz. Şeker tüketimini bir türlü azaltamıyoruz. Bazı ürünlerde pancar şekeri bazı ürünlerde mısırdan üretilen nişasta şekeri kullanılıyor. Bir kilo baklavanın içinde yaklaşık yüzde 50, yani yaklaşık yarım kilo kristal pancar şekeri kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Ucuz olan şekerli gıdalardaki tehlikeye dikkati çeken Erk, "Bütün ucuz şekerli gıdalarda maliyeti düşürdüğü ve raf ömrünü arttırdığı için nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Nişasta bazlı şeker sadece karaciğerde sindirilebilir ve tüketilen ürün doygunluk hissi sağlamaz. Bu nedenle, daha fazla yeme isteği ile sonuçlanır ve obeziteye neden olabilir. Şu anda, kristal şeker kullanılarak yapılan baklavanın kilosu yaklaşık 400 TL civarındadır. Ancak nişasta bazlı şeker kullanıldığında, bu maliyet 150-200 TL aralığına kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON OBEZ VAR'

Öte yandan sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Erk, "Türk Böbrek Vakfı olarak, çocuk yaşta nesillerin ileride sağlıklı olmalarını hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul öncesi ve sonrası eğitimlerimiz devam ediyor. Maalesef ülkemizde 85 milyon kişi içerisinde 3 milyon üçüncü derecede obez var ve bu sayının yüzde 60'ı çocuklardan oluşuyor. Dahası, her yıl yüzde 8 oranında artış yaşanıyor. Bu sebeple, Sağlık Bakanlığı'yla şeker ve tuz üretiminin azaltılması konusunda çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu. (DHA)