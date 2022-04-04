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Üç büyük şehirde vaka sayısı düştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 19-25 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düştü

Üç büyük şehirde vaka sayısı düştü!
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239,48'den 196,06, Ankara'da 395,38'den 290,83'e, İzmir'de ise 247,16'dan 113,95'e düştü. Eskişehir ise 547,21 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #izmir
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