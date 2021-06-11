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Üç meslek grubuna daha aşı hakkın geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç meslek grubu için daha aşı başlayacağını açıkladı

Üç meslek grubuna daha aşı hakkın geldi!
11 Haziran 2021 Cuma 08:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." dedi.


Koca, bir başka aşı grubunu da avukatlar olarak açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #kuaförler aşı #koronavirüs aşı
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