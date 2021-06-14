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Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi

Sinovac ve BioNTech'ten sonra üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi

Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:29

Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu.

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sputnik V böylece Çin ve Alman'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü aşı olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.

Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye'de aşının üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 97,6

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. Enstitü, Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti.

Etiketler; #aşı #biontech #sputnik v #sputnik aşısı geldi
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