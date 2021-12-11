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Üçüncü doz aşının Omicron'a etkisi açıkladı

Omicron varyantına karşı aşıların etkisi ile ilgili İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın  yaptığı araştırmaya göre  "üçüncü doz aşının" Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladığı belirtildi

Üçüncü doz aşının Omicron'a etkisi açıkladı
11 Aralık 2021 Cumartesi 13:04

NTV’nin haberine göre , yapılan üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladı. Veriler iki doz aşılanmış kişilerde oluşan antikorların virüsü dışarı atma kabiliyetinde 40 kat azalma olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını ise doğruladı.  Araştırmacılar, İngiltere'de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük çoğunluğunu Omicron varyantının oluşturacağını öngörüyor.   Mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağı tahmin ediliyor.

Etiketler; #omicron #üçüncü doz aşı #biontech
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