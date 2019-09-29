Ülkemizin adını Paris'te duyurdu

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris'te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi'nde yaptığı sunumla yurtdışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı.

Amerika'dan sonra bu alandaki dünyanın en büyük ikinci kongresine konuk olan Asena, femtosaniye lazer teknolojilerindeki gelişmeler hakkında, yurtdışındaki meslektaşlarıyla ayrıntılı bilgiler paylaştı. Dr. "Lazer teknolojisi sürekli yenileniyor ve gelişiyor. Katarakt cerrahisinde kullandığımız LenSx femtosaniye lazer, artık lasik ameliyatlarında da başarıyla kullanılabiliyor. Şu anda bu lazerin lasik cerrahisindeki kullanımı, ülkemizde Avrupa'dan daha yaygın hale geldi. Dolayısıyla Türk hekimleri olarak bu konuda daha donanımlı ve deneyim sahibiyiz. Kongrede gerçekleştirdiğim sunumda operasyon videoları eşliğinde deneyimlerimi aktardım. Femtosaniye lazerlerin ve lasik ameliyatının inceliklerini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettim" diye konuştu.

Başarılı sonuçlar veriyor

Halk arasında "göz çizdirme" olarak bilinen ve göz bozukluklarının bıçakla giderildiği operasyonların, bugün modern ve teknolojik lazer cihazlarıyla çok kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılabildiğini dile getiren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena şunları söyledi: "Femtosaniye lasik (bıçaksız lasik) yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları çok hassas şekilde düzeltilebiliyor; lasik operasyonu olan kişiler, 10 - 15 dakikalarını ameliyat odasında geçirirken, lazer ortalama 16 saniye gibi çok kısa sürede tamamlanıyor. "

Yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok hastayı ameliyat sonrasında, gözlüksüz uğurladıklarını anlatan Asena, "Hastalarımız, izin zamanları olduğu ve rahatça dinlenebildikleri için çoğunlukla yaz aylarını tercih ediyorlar. Bununla birlikte ameliyat için herhangi bir mevsim veya zaman sınırlaması yok" dedi. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu ve Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu Paris'teki sempozyumda sesimizi duyurdu.