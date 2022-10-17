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Ünlü çift şimdi de kanser aşısı için çalışıyor

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile isimlerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, şimdi de kanserle ilgili aşı çalışmalarına başladı. Ünlü çift, bağırsak kanseri ve melanom başta olmak üzere çeşitli kanser türlerini tedavisi için çalışırken, aşıların ise 2030 yılından önce hazır olacağı belirtildi

Ünlü çift şimdi de kanser aşısı için çalışıyor
17 Ekim 2022 Pazartesi 12:17

Pandeminin en başarılı Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ekibe göre, kanseri hedef alan aşılar çok yakında piyasaya sürülebilir. Devrim niteliğinde bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda kanser aşılarını hazır olması için birçok atılım yaptıklarını açıkladı.

BBC'den Laura Kuenssberg ile konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci, BioNTech'in Covid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisinin, kanser hücrelerine saldırmak için yeniden kullanılabileceğini anlattı. mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının hastalarda ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Prof. Dr. Uğur Şahin ise kanser aşılarının "2030'dan önce" hazır olabileceğini söyledi. BioNTech'in baş sağlık görevlisi Türeci, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve yok etmeye hazırlamak için de Covid-19 karşı kullanılan aynı yaklaşımın uygulanabileceğini söyledi. Türeci'nin belirttiğine göre kanser aşısı, virüsleri tanımlayan kod taşımak yerine, kanser antijenleri için genetik talimatlar içeriyor.

BİRDEN FAZLA KANSER AŞISI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Diğer taraftan BioNTech, pandemi başlamadan önce mRNA kanser aşıları üzerinde çalışıyordu, ancak firma küresel acil durum karşısında Covid-19 aşıları üretmek için harekete geçti. BioNTech'in şu anda klinik denemelerinde olan birden fazla kanser aşısı bulunuyor. Türeci, Pfizer/BioNTech aşısının başarısının "kanser çalışmalarını hızlandırdığını" aktardı.

Bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için aşı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin ve Türeci, önünde önemli engelleri de açıkladı. İkilinin aktardığına göre, tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlere sahip olabiliyor. Bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Türeci, BioNTech'in pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını söyledi. Covid-19aşısının gelişimi ve hızlı sunumunun, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı olduğunu vurgulayan Türeci, "Bu kesinlikle kanser aşımızın gelişimini ve onayını da hızlandıracak" dedi. Son olarak Türeci, "Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler; #kanser #aşı #uğur şahin #özlem türeci
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