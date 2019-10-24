Üretra darlığı ameliyatlarında büyük başarı

Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları hastanesi'nde 70 yaşındaki Mehmet Ulusay'a ağız içinden parça (doku) alınarak üretroplasti ( üretra darlığı onarılması) ameliyatı yapıldı.

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan bir ameliyat sonrası idrar takibi için sonda takılmış ve arkasından idrar yollarında darlık oluşmuş ve bu nedenle üretra darlığı yaşayan Ulusay, hastalığın ilerlemesiyle idrar yolları tamamen kapanmış. Bunun üzerine farklı zamanlarda yapılan 4 kapalı yöntem ameliyat ve 20 kez genişletme (dilatasyon) işlemlerine rağmen geçici süreliğine idrar yollarında düzelme olsa da kalıcı çözüm Dr. Suat seren göğüs hastalıkları hastanesi üroloji bölümünde görev yapan Dr. Ercüment Aziz Peker ve ekibinden geldi.

Operesyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ercüment Aziz Peker, "Bize bu tür şikayetlerle gelen hastalardan ameliyat sonrası tüm dünyada olduğu gibi-%80-90 çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Memnuniyetlerini sürekli dile getiren hastalar, mesleki motivasyonumuzu ve verimliliğimizi arttırırken hasta-sağlık çalısanı arasındaki ilişkileri de kuvvetlendiriyor. 2 yıldır çalıştığım bu hastanede ekibim ile birlikte toplam 43 üretroplasti ameliyatı gerçekleştirdik" diye konuştu. Daha önce Op. Dr. Ercüment Aziz Peker ve ekibinin yaptığı ameliyat haberlerini internet ortamında gören Ulusay," yıllardır idrar yollarımdaki tıkanıklığı açtırmak için dilatasyon (genişletme) yaptırmak zorunda kalıyordum ve bu durum gündelik yaşantımı fazlasıyla etkiliyordu şu an çok mutluyum. yıllardır çektiğim çile son buldu sağlığıma kavuştum doktoruma ve ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.