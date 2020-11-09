Üroloji cerrahisinde inanılmaz yöntem

Denizli Odak Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aybek, İtalya ve Hindistan’da detaylarını öğrendiği inanılmaz yöntemi 6 yıldır Denizli’de uyguluyor

İdrarını zor yapma, sık sık idrara çıkma sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Bazen bu prostat hastalığından kaynaklansa da, prostat olmayan hastalarda bu rahatsızlığın sebebi genellikle idrar yolu (üretra) darlığı. Daha çok erkeklerde ortaya çıkan bu hastalık son yıllarda bu konuya verilen önem neticesinde kadınlarda da fark edilmeye başladı. Denizli Odak Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aybek, İdrar yolu darlığını gidermek için çok özel bir ameliyat yapıldığını dile getirdi. Bu yöntemde, açık cerrahi ile; ağız içi derisinden, yanağın içinden alınan parçanın idrar kanalına yama yapıldığını kaydeden Prof. Aybek şunları söyledi: “İdrar yolu darlıkları; böbrek ile mesane arasındaki kanalda ve mesane ile idrar yolu bitimi (üretra) arasındaki kanalda görülen darlıklardır. Erkeklerde tıpkı prostat hastalığında görüldüğü gibi, zorlanarak idrar yapma, sık idrar gitme şikayetleri görülüyor.

Hindistan’da uygulanıyordu



Biz Türkiye’de bu hastalığın tedavisinde bir eksiklik olduğunu gördük. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında görev yapan arkadaşım Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ile bunu yurt dışında bir kongrede dile getirdik. Sonra da araştırmak üzere önce İtalya’ya, oradan da tavsiye üzerine Hindistan’a gittik. Orada bu konuda uzman olan Prof. Dr. Sanjay Kulkarni’den yapılan uygulamaları öğrendik. O ameliyatları yerinde izledik. Prof. Kulkarni, Hindistan’da nüfus kalabalık olduğu için yöntemi çok fazla hasta üzerinde uygulayarak uzmanlaşmış. Sonra hocayı Türkiye’ye davet ettik. Burada beraber bu ameliyatları yaptık, toplantılar düzenledik. Sonra biz de Türkiye’de bu yöntemi uygulamaya başladık. Son 4-5 yıl içinde idrar yolu darlıkları ile ilgili 300-400 hastada bu operasyonu uyguladık. Bu operasyonlardan da yüzde 85-90 oranında olumlu sonuç aldık. Şeker hastası olmayan ve genç hastalarımızda başarı oranı ise yüzde 90’ın üzerinde. Bu konu ile ilgili deneyimlerimizi makale haline getirip yurt dışı dergilerde yayınladık.

Şu anda Türkiye’de bu ameliyatın yapılabildiği 4-5 merkezden birinin Denizli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zafer Aybek, ameliyatta ağız içi dokusu kullanılmasının sebebinin, bu dokuda kıl çıkmaması olduğunu belirtti. Daha önce bu ameliyatlarda normal cilt derisinin kullanıldığını, bunun da zaman içerisinde kıl çıkması sonucu idrar yolunda iltihap ve taş oluşumuna sebep olabildiğini söyledi. Aybek, bazı durumlarda yanaktan alınan parçaların yetersiz kalması durumunda dil altından da parça alınıp yama yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Zafer Aybek, idrar yolu darlığı şikayeti olan hastaların çoğunluğunda, idrar yoluna yönelik endoskopik veya başka bir kapalı ameliyat geçmişi tespit ettiklerini söyledi. Bu tür ameliyatlarla birlikte sonda kullanımının artmasının da idrar yolu darlığına sebep olduğunu belirten Aybek, bunların dışında bel soğukluğu enfeksiyonu ile trafik vb. kazaların da bu hastalığa sebep olabildiğini ifade etti. Zafer Aybek, kaza sonucu idrar yolunun kopması durumunda ise, yine açık ameliyatla kopan iki ucun birleştirildiğini kaydetti.