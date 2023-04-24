Uzmanından çocuklara aşı uyarısı... Çocukların eksik aşısı olmamalı

Aşıların korunabilir hastalıklara karşı çocuğun bağışıklık sistemini çalıştırarak, güvenilir ve etkili bir savunma oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, aşı haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Süleymanoğlu, ‘’Çocukların eksik aşısı olmamalı. Çocukluk çağı aşıları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen hastalıklara karşı rutin olarak uygulanıyor” dedi

Her ülkenin aşı takviminin farklı olduğunu ve ulusal aşı takviminin de ülkelerin ihtiyacına göre belirlendiğini vurgulayan Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Aşı takviminde yer alan aşılar, hepatit B, tüberküloz (BCG), difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, H. influenza tip b, pnömokok (zatürre), kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve hepatit A aşılarıdır” ifadelerini kullandı.



“ROTAVİRÜS AŞISI”



Süleymanoğlu, “Çocuklarda yıl boyunca ishal, kusma ve ateş ile seyreden hastalığa yol açan rotavirüs için ağızdan uygulanan aşı bulunmaktadır. 2. ve 6. ay arasında toplam 2 ya da 3 dozda uygulanan güvenilir ve etkin aşılardır” açıklamasında bulundu.



“MENİNGOKOK AŞILARI”



Ülkemizde 2 tip meningokok aşısı bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Biri meningokok bakterisinin A,C,W ve Y tiplerine karşı, diğeri de B tipine karşı koruma sağlamaktadır. İki tip aşının da menenjite karşı korunmak için çocuklara uygulanması gerekir. Bu aşılar uygulama yaşına göre 2 ya da 3 doz şeklinde yapılmaktadır. 2. aydan sonra aşılara başlanabilir” diye konuştu.



“MEVSİMSEL GRİP AŞISI”



“Her yıl eylül ve aralık ayları arasında 6 aydan büyük bütün çocuklara mevsimsel grip aşısı (influenza) aşısı yapılması önerilmektedir” diyen Süleymanoğlu, şu bilgileri paylaştı:



“Son yıllarda gündemin ilk sıralarında yer alan Covid-19 için yeterli güvenilirlikte ve etkinlikte aşı bulunmaktadır. Bu aşıların çocuklarda uygulanmasının güvenilir ve etkili olduğuna ait yeterli bilimsel kanıt mevcuttur. Aşı zamanı ve doz aralığı Sağlık Bakanlığı’nın güncel yönlendirmesine göre yapılması önerilmektedir.”



“HPV AŞISI, İKİ DOZ OLARAK KIZ ÇOCUKLARINA UYGULANMALI”



Prof. Dr. Süleymanoğlu, aşı takviminde yer almayan HPV aşısını da önerdiğini belirterek, “Kanser aşısı olarak bilinen, cinsel ilişki yoluyla geçen, rahim ağzı kanserine sebebiyet verebilen virüslere karşı koruyan HPV aşısının, kızlarda cinsel hayatları başlamadan önce iki doz olarak uygulanması önerilir. Erkek çocuklara da bu aşının uygulanması toplum sağlığı açısından faydalıdır” diye konuştu.