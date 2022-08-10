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Uzmanlardan ilginç uyarı: Sevişirken ara verip çay için!

Uzmanların yıllar önce cinsel ilişkiyle ilgili yaptığı uyarı, sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Uzmanlara göre cinsel ilişki sırasında ara verip çay içmek, çiftlere iyi geliyor

Uzmanlardan ilginç uyarı: Sevişirken ara verip çay için!
10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:16

Sosyal medyada dolaşıma giren birbirinden ilginç paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar, geçtiğimiz yıllarda Indepedent Gazetesi'ne konuşan uzmanların tavsiyelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Habere göre İngiliz araştırmacılar, cinsel ilişkiye giren çiftlerin, ilişkinin ortasında ara verip çay içmeleri gerektiğini öneriyor. Uzmanlar bu sayede insanların, cinsel ilişkinin bir yarış olmadığını anlayacağını savunuyor.

Uzmanlar, eğer ilişkinin ortasında ara verilip çay içilir, sohbet edilirse bu durumun ilişki süresini de uzatacağını söylüyor. Uzmanlara göre ara verip çay içmek, 15 dakikalık ilişkiyi 1,5 saate kadar çıkarabiliyor.

Etiketler; #cinsel ilişki #sevişirken ara verin #çay için #cinsellik çay
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