Uzun Süre Kullanım İçin Hasta Yatakları Bakımı Nasıl Olmalı?

Hasta yatakları, hasta şahısların tedavi süreçleri için üretilmiş bir karyola ve yatak çeşididir.

Bütüne baktığımızda başlıkları olan, hastanın düşmemesi için yanlarında koruyucu korkulukları olan, taşınabilir olması için tekerlekleri bulunan ve hastanın rahatlığı açısından baş veya ayak bölgesi kalkabilecek şekilde tasarlanmış yatak şeklidir. Hasta yatağı hastanın rahatlığı, tedavi sürecinin tamamlanması ve bakımının kolaylığı için kullanılmaktadır. Vücut yaraları ve ağrıları engellemek amacıyla ortopedik olarak üretilmiş özel yataklardır. Visco, pamuk, yaylı sünger olarak imalatları gerçekleştirilir.

Uzun Dönemli Hastalar İçin Kiralama Uygun Mudur?

Öncelikle ciddi hastalıkların maddi açıdan da birçok zorluğu vardır. Bunlardan birisi de hasta yatağı kiralama durumudur. Hastane masraflarının yanında evde bakım için de birtakım masraflar oluşur. Bunun için de yatak kiralamak önem taşır. Makul fiyatlara kiralanabileceği gibi maddi açıdan da doğru tercihler yapılması gerekmektedir. Eğer maddi durumunuz yeterli değilse doktor raporları sayesinde SGK tarafından hasta yatağı kiralama fiyatının bir kısmı veya tamamı karşılanabilir. Hastanın durumuna göre kısa süreli kullanımlar için satın almaktan ziyade kiralamak daha iyi bir fikirdir.

Hasta Yataklarında Kiralama Fiyatları

Şehir açısından kiralama fiyatları da değişiklik gösterebilmektedir. Eğer küçük bir şehirdeyseniz çeşitler kısıtlı ve fiyatlar yüksek olacaktır. Aylık olarak kiralanır ve kullanımı sona erdiğinde geri teslim edilir. Genel olarak piyasaya baktığımızda fiyatlar aylık ortalama değerler arasında değişim göstermektedir. Maddi açıdan ikinci el kiralanmak istense de bazen ikinci el yataklarda bile uygun fiyatlar bulmak çok zor olabiliyor.

Hasta Yatağı Fiyatları Nasıldır?

Fiyatlar çeşitlilik açısından farklılık gösterebildiği gibi üretim ve kullanılan malzeme ve özelliklere göre de değişiklik gösterebiliyor. Elektrikli kumandalı hasta yatağı fiyatları online sitelerde uygun olabiliyor. Bununla birlikte kalite ve malzeme ortopedik yatak üreten firmalarda daha da fiyat artışı gözlemleniyor. Sürekli kullanım için satın almak gerekirse biraz daha yüksek fiyatlarda yataklar bulunuyor. Özel üretim olan yataklarda ise fiyatlar oldukça değişkenlik gösterebiliyor.

Havalı Hasta Yatağı Karyolası

Hastaların rahatı ve konforu açısından ayrıca tedavi süreçlerinin hızlanabilmesi için üretilmiş havayla şişirilen özel yataklardır. Havalı yatak içinde hava akımı olan, havanın inip şişmesiyle bir akım oluşturan yataklardır. Hasta bu akımı hissetmese de vücut yaralarının oluşmaması ve kan dolaşımının sürekliliği için sağlık açısından tercih edilen ürünlerdir. Piyasada baklava tipi ve boru tarzı havalı yataklar mevcuttur. Kullanımı kolaydır, kolay temizlenebilir. Hava akımıyla masaj etkisi yaratır ve su geçirmez özelliktedir.

Hasta Yatağı Bakımı

Öncelikle yatak yaraları oluşabileceği için hijyene önem vermek gerekir. Hastanın açık yarası bulunuyor ise temiz olmayan bir hasta karyolası enfeksiyon riskine sebep olur. Temizliği düzenli ve doğru yapılmalıdır. Hasta idrarını ve dışkısını tutamıyorsa temizlik açısından altına bir muşamba serilmeli ve hijyen kuralları korunmalıdır. Düzenli yapılan bakım ve temizlik yatağın kullanım ömrünü ve kalitesini arttıracaktır.

Çarşaflar günaşırı değiştirilmeye özen gösterilmelidir. Eğer havalı yatak kullanılıyor ise patlama riskine karşı önlem alınmalıdır. Hasta dışında yatakta kimse oturmamalıdır. Sivri cisim ve materyaller yataktan uzak tutulmalıdır. Yatağın ayarı ile hasta istemedikçe oynanmamalıdır. Korkuluklar kaldırılırken nazik davranmalı ve uygun şekilde kaldırılmaya özen gösterilmelidir. Aynı zamanda hastayı alerjik reaksiyonlardan korumak ve kaşıntıyı istenmeyen kokuları önlemek için yatak banyosu yaptırılmalıdır.

Bunun için yatakta kullanılabilecek küvet tarzında ürünler mevcuttur. Bu sayede hasta kendini hem iyi hisseder hem de yataktan kalkmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir. Su geçirmez özellikte yataklar kullanım açısından doğru tercih olacaktır. Kısacası hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak düzenli bakımları yapılmalıdır.



