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Vahim tablo: Ölü sayısı da vaka sayısı da çok yüksek!

Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Vahim tabloda vaka sayılarındaki ciddi artış ve ölüm sayılarındaki yükseliş dikkat çekiyor

Vahim tablo: Ölü sayısı da vaka sayısı da çok yüksek!
11 Nisan 2021 Pazar 07:59

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 735 testte, 52 bin 676 vaka ile 2 bin 497 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 248 kişi ile toplam can kaybı da 33 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 735 testte 52 bin 676 vaka, 2 bin 497 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580, toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, toplam vefat sayısı 33 bin 702, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 739, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 301 bin 217 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #türkiye #koronavirüs ölüm #vaka sayısı
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