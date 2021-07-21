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Vaka sayıları arttı, Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser" dedi

Vaka sayıları arttı, Bakan Koca uyardı!
21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780. Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun. Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #sağlık bakanı
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