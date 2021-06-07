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Vaka sayısı 5 binlere düştü!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 204 bin 827 testte, 5 bin 386 vaka ile 482 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 96 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 164'e yükseldi

Vaka sayısı 5 binlere düştü!
07 Haziran 2021 Pazartesi 08:44

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 204 bin 827 testte 5 bin 386 vaka, 482 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 3 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 455 bin 452, toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, toplam vefat sayısı 48 bin 164, toplam ağır hasta sayısı 1096, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 160 bin 774 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık bakanlığı #vaka sayısı #Koronavirüs
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