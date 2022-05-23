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Vaka sayısı binin altına düştü, Bakan Koca güzel haberi verdi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımda ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buralarda maske kullanımının kalkması için vaka sayısının binin altına düşmesini beklediklerini söylemişti. Dünkü rakamlarda vaka sayısı binin altına düştü. Eğer üç gün üst üste vaka sayısı binin altında gelirse toplu ulaşımda da maske kullanımı serbest olacak

Vaka sayısı binin altına düştü, Bakan Koca güzel haberi verdi!
23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:44

Türkiye'de 22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 19 oldu.

Vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle birlikte gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Bakan Koca sevindiren haberi "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi" sözleri ile duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Koronavirüs #toplu ulaşım #maske #Fahrettin Koca
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