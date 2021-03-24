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Vaka sayısı da ölü sayısı da artışa geçti!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 211 bin 848 testte, 26 bin 182 vaka ile 1006 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 138 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 316'ya yükseldi

Vaka sayısı da ölü sayısı da artışa geçti!
24 Mart 2021 Çarşamba 09:32

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 211 bin 848 testte 26 bin 182 vaka, 1006 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.Dünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437, toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, toplam vefat sayısı 30 bin 316, toplam ağır hasta sayısı 1710, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 863 bin 882 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #ölüm #virüs ölüm #vaka sayısı
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