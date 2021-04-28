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Vaka sayısı en çok bu illerde arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri Twitter hesabından paylaştı

Vaka sayısı en çok bu illerde arttı!
28 Nisan 2021 Çarşamba 15:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca #Koronavirüs
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