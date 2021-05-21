Vaka sayısı uzun zaman sonra 10 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Vaka sayısının uzun zamanlardan sonra 10 binin altına düştüğü gözlendi

Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde her gün yayınladıkları Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 219 bin 192 test yapıldığı gözlendi. Vaka sayısındaki düşüş ise dikkat çekti. Uzun zaman sonra Türkiye'de vaka sayısı 10 binin altına düştü ve 9 bin 385 olarak belirlendi.

Dün koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 207 olarak açıklandı. toplam can kaybı ise 45 bin 626'ya yükselmiş oldu.

Dünkü verilere göre bugünü kadar Türkiye'de 51 milyon 731 bin 883 koronavirüs testi yapıldı. Tespit edilen vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.